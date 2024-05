Bunt und fröhlich statt grau

Artenreich, vielfältig und interessant kann die Beflanzung eines Balkons oder der Terrasse sein. Aber auch ertragreich, gesund und ein Quell der Erholung für seine Nutzer. Als begeisterter Hobbygärtner erfreue ich mich über die Blütenpracht so mancher Balkone und Terrassen in der Stadt und auf dem Land. Leider viel zu wenig wird der Balkon und die Terrasse für Pflanzen genutzt, oft aus Zeitmangel, Kostengründen oder einem fehlenden grünen Daumen. Aber für ein bisschen grün und eine kleine Auswahl an selbst angebautem Obst & Gemüse braucht man weder ein dickes Bankkonto noch einen Ingenieurstitel in Gartenbau und kein Raum ist zu klein dafür.

© Foto Zwazl

Nahrungsquelle Wer noch niemals Paradeiser aus eigener Zucht gekostet hat und sich noch nie an den Blüten von Zauberglöckchen, Petunie und Goldmarie erfreut hat, hat definitiv etwas versäumt. Aber auch für Insekten bieten Balkonpflanzen einen wichtigen Lebensraum und Nahrungsquelle. Gerade in urbanen Gegenden fungieren bepflanzte Balkone und Terrassen als Trittsteine für viele Insekten und Vögel und kein Platz ist zu klein dafür. Um den Balkon nach- haltig zu gestalten, bietet COMPO von der torffreien Blumenerde, die organische Düngung mit Schafwolle bis zum biologischen Spritzmittel gegen Laus & Co. alle Produkte an die das Gärtnerherz begehrt. Besonders hervorzuheben ist die torffreie COMPO BIO Universal Blumenerde mit Zuschlagstoffen aus der Region wie Rindenhumus, Grünkompost und Holzfaser und einer Abfüllung in Wien. Also ein echt heimisches Produkt, welches die Ressourcen schont und obendrein CO 2 einspart. Damit die Pflanzen auch lange gesund bleiben, sind alle torffreien COMPO BIO Blumenerden mit einem organischen Langzeitdünger versetzt, damit Ihre Pflanzenlieblinge von Anfang an prächtig gedeihen können und widerstandsfähig sind.

© COMPO © COMPO

Um Zeit und Geld zu sparen, empfehle ich gleich beim Setzen der Balkonblumen die COMPO Schafwolldünger mit 50 % Schafwolle und 50 % organische Grundsubstanzen in die Erde einzuarbeiten. Dieser Dünger sorgt vom ersten Tag an für eine ausgewogene und bis zu fünf Monaten lang anhaltender Nährstoffversorgung. Die Schafwolle speichert auch Wasser und kann so Trockenperioden oder eine kurze Abwesenheit des menschlichen Wasserspenders ausgleichen und obendrein kann es zu keiner Überdüngung kommen. Für die Nachdüngung empfehlen Pflanzenprofis die COMPO Flüssigdünger. Diese sind entweder mineralisch (salzreduziert) oder rein organisch und helfen den Pflanzen Nährstoffdefizite während der Blüte oder Fruchtbildung auszugleichen. Gerade der Düngung wird leider zu wenig Augenmerk geschenkt und in Zeiten von Wetterextremen ist eine ausgewogene Düngung das Um und Auf für schöne Pflanzen. Denn gesunde und kräftige Pflanzen sind weniger anfällig für Schädlinge und Pilzerkrankungen. Deswegen lieber das Beste, für dich, für die Natur und für uns alle. COMPO… ganz einfach schöne Pflanzen.