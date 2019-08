Schallaburg: „Der Hände Werk“ erleben

Handwerkstatt Schallaburg

Ein Blick durch die Linse, ein Klick auf den Auslöser: Am Wochenende vom 7. und 8 September dreht sich alles ums „Fotografieren – Animieren – Dinieren“. Erfahren Sie mehr über das Fotografieren und seine 180-jährige Geschichte: Erleben Sie, wie die Nassplattenfotografie einst funktionierte und wie heutzutage in einem modernen Fotostudio professionelle Bilder entstehen. Oder begeben Sie sich selbst auf die Suche nach dem schönsten Motiv. Mit den NÖ Berufsfotografen wird die Schallaburg zur Abenteuerkulisse – sie zeigen Kindern von 6 bis 12 Jahren Tipps und Tricks für das perfekte Foto.

Um das bewegte Bild geht es beim Animieren von Kurzfilmen: Nach einer kurzen Einführung in die Animationstechnik „Stop-Motion“ werden in Kleingruppen eigene Ideen in einem selbstgemachten Trickfilm verwirklicht.

Ein besonderes Fotomotiv sind an diesem Wochenende die kunstvollen Dekorationen für Torten. Konditormeister zeigen, wie aus Marzipan köstliche Figuren modelliert werden. Und über all dem liegt der Duft nach frisch geröstetem Kaffee: Kaffeeliebhaber haben die Möglichkeit, mit einer professionellen Kaffeerösterin Kaffeebohnen aus naturnaher Herkunft mit der Hand auszulesen und in einem Topfröster zu rösten.