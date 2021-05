Sachsen: Natur und Kultur im Einklang erleben

Wer seine Freizeit aber auch sportlich-aktiv nutzen möchte, dem bietet diese Region ebenso viele spannende Möglichkeiten. Von Kanupark und Kletterwald am Markkleeberger See bis hin zu Erlebnistouren mit dem Teambike auf dem Mulderadweg. Ein Netz gut ausgebauter, naturnaher Wege lädt Gäste dazu ein, das Leipziger Umland mit dem Rad oder seinen Wanderschuhen zu erkunden. Aber auch das Leipziger Neuseenland, direkt vor den Toren der Stadt, gilt in den Sommermonaten als besonders beliebtes Ausflugsziel. Durch naturbelassene Fließgewässer und Kanäle wurde eine Verbindung geschaffen, die von den umliegenden Seen, bis direkt in die Leipziger Innenstadt reicht. TIPP: Mit dem Kanu von der Stadt bis ins Seengebiet! Familien mit Kindern sind dabei vom Spaß im Paddelboot gleichermaßen begeistert, wie von einer Safari durch den Leipziger Zoo oder dem Besuch im Freizeitpark BELANTIS. Aber ähnlich wie Leipzig strotzt auch die Landeshauptstadt Dresden, nur so vor Kunst, Kultur und grünem Umland: Historische Gebäude finden sich neben modernen Galerien, Kunstmuseen und bezaubernden Gärten im urbanen Bild. Frauenkirche, Zwinger und Semperoper sind dabei nur drei der weltbekannten Sehenswürdigkeiten, die Urlauber begeistern. Auf verschiedene Arten kann auch das Dresden Elbland erkundet werden: aktiv zu Fuß, oder mit dem Rad, nostalgisch, auf den Schienen einer Schmalspurbahn oder auf dem Deck eines uralten Raddampfers. Besonders genussvoll aber, lässt sich das nordöstlichste Weinanbaugebiet Europas, auf der Sächsischen Weinstraße bei einem Winzerbesuch oder einer Weinbergtour, erleben.