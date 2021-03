Rosa Shop mit grüner Verpackung

Zuckerrohrverpackungen, die man unter dem weltberühmten Slogan "I'm Green Packaging" findet, basieren auf der Herstellung von grünem Polyethylen (PE) aus Alkohol, den man aus Zuckerrohr bekommt und nicht aus Kunststoffen aus Erdöl. Der Vorteil solcher Verpackungen besteht darin, dass anstelle nicht erneuerbarer Materialien wie Erdöl, Zuckerrohr aus einer Plantage in Südamerika zur Herstellung der Flasche verwendet wird. Zuckerrohr ist eine erneuerbare Energiequelle, die gleichzeitig den CO2-Anteil in der Luft reduziert. Malinca bietet derzeit die Bio-Hydrolate in einer solchen Verpackung, bald werden sie aber auch andere Produkte für Körperpflege, die für jetzt noch in einer Plastikverpackung sind, in Zuckerrohrverpackungen anbieten.

Glasverpackungen für Kosmetika

Noch eine Art von Verpackung, die bei Malinca zunehmend verwendet wird, ist die Glasverpackung. Glas ist eines der freundlicheren Materialien, die gemahlen und im Recyclingprozess wiederverwendet werden können. Gesichtsöle, Kokosöl und verschiedene Aufstriche findet man in Glasverpackungen. Bei Glasverpackungen muss bei Mülltrennung nur darauf geachtet werden, dass man den Deckel vom Glas entfernt.

Ein weiterer Vorteil dieser Verpackung sind die unendlichen Möglichkeiten der Wiederverwendung. Gläser können verwendet werden, um eine Speisekammer, Badezimmer oder den Schreibtisch organisiert zu halten. Man kann darin ein leckeres Frühstück zubereiten oder Reste vom Mittagessen aufbewahren. Die Möglichkeiten sind endlos. Auf diese Weise wird auch der Abfall erheblich reduziert.

Doppelt grün

Auch eines der bekanntesten Malinca Pakete enthält zwei Produkte, die in die Zuckerrohr- und Glasverpackung verpackt sind. Das Paket ist als eine Anti-Aging-Gesichtspflege bekannt. Es enthält zwei ausgezeichnete Produkte, und zwar das Hagebuttenöl, welches man in einer Glasverpackung findet, und Rosen-Hydrolat, das in einer Zuckerrohrverpackung enthalten ist. Das erwähnte Paket beeindruckt die Benutzer durch seine feuchtigkeitsspendende, regenerierende und Anti-Aging-Wirkung. Mit dem Kauf macht man jedoch nicht nur etwas Gutes für die Haut, sondern auch für die Umwelt. Bei Malinca ist man sich dessen bewusst, dass die Kunden immer mehr Wert auch darauflegen, wie die Produkte verpackt sind. Und so ist es auch richtig … Schließlich haben wir nur einen Planeten, den wir nur gemeinsam erhalten können.