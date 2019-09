Revitalisierung: Was Gemeinden attraktiver macht

Am Beispiel Churwaldens demonstriert die Werkschau im Aedes Forum, wie Ritter Schumacher beständige, nachhaltige Entwicklung in Gang setzen. So, dass sowohl Einheimische, als auch Tourismus davon profitieren. Im Beispielfall wurden durch die Revitalisierung auch Möglichkeiten für neue Sommer-Angebote forciert, die abseits der Wintersaison zusätzliche Gäste in den Ort locken.