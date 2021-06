rePET: Kann eine Plastikverpackung nachhaltig sein?

Betrachtet man den österreichischen Markt, so lässt sich in Studien feststellen, dass PET-Flaschen mit hohem Rezyklatanteil in der Ökobilanz deutlich vor der Glas-Mehrwegflasche liegen. Die 100% rePET Milchflasche von NÖM besteht etwa aus recyceltem Material und kann einwandfrei in den Recyclingkreislauf rückgeführt werden. So findet die Flasche immer wieder ihren Weg zurück in die Molkerei und die Regale der Märkte, wodurch sie einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlässt als das Pendant aus Glas.