Recycling-Week bei NESPRESSO: Kapseln sammeln und Geschenk sichern

Hintergrund der Aktion ist der Welt-Recycling-Tag am 18. März, den sich Nespresso zum Anlass genommen hat, um auf den richtigen Umgang mit dem Wertstoff Aluminium aufmerksam zu machen. Um das Aluminium gebrauchter Kaffeekapseln möglichst lange im Kreislauf zu halten, führte Nespresso in Österreich bereits 2009 auf freiwilliger Basis ein eigenes Recyclingsystem ein. Gebrauchte Kaffeekapseln können in Nespresso Boutiquen sowie bei ausgewählten Altstoffsammelzentren, Elektrofachhändler:innen, Einrichtungshäusern und Post-Partner:innen retourniert werden. Österreichweit können die Kaffeekapseln bereits bei über 2.100 Sammelstellen abgegeben werden.

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch der Beginn der Gartensaison – zur Freude aller Hobbygärtner:innen. All jene, die sich dazu zählen und zudem fleißige Kaffeetrinker:innen sind, sollten nun den Kalender und roten Stift zücken und sich unbedingt die aktuelle Recycling-Week von Nespresso vermerken: Denn ab heute bis zum 21. März 2025 erhalten alle, die Kaffee in einer Nespresso Boutique einkaufen und ihre gesammelten Nespresso Kapseln retournieren, Kaffee-Erde im Umfang von fünf Litern kostenlos als Geschenk. Die Kaffee-Erde enthält wertvolle Inhaltsstoffe und eignet sich ideal für Pflanzen mit erhöhtem Nährstoffbedarf.

Erfolgreiches Recycling: 38 Prozent der gebrauchten NESPRESSO-Kapseln werden retourniert

Aktuell beträgt die Recyclingquote von Nespresso in Österreich bereits 38 Prozent. Damit gibt man sich jedoch nicht zufrieden: Bis 2030 hat sich Nespresso zum Ziel gesetzt, weltweit eine Recyclingquote von 60 Prozent zu erreichen und das Recycling gebrauchter Kaffeekapseln noch einfacher zu gestalten. Daher läuft seit Oktober 2023 gemeinsam mit dem Kaffee- und Teeverband und der Altstoff Recycling Austria ein Pilotprojekt in Oberösterreich sowie den Abfallverbänden Krems-Land und Schwechat. Im Rahmen dieses Projekts stellt Nespresso seine Sammelstellen auch anderen Anbieter:innen zur Verfügung und Kaffeeliebhaber:innen können gebrauchte Kaffeekapseln aller Marken und Materialien unkompliziert abgeben.

Sichern Sie sich Ihr Gratis-Geschenk zum Einkauf

Anlässlich des Recycling-Days am 18. März startet Nespresso eine besondere Aktion und weitet diesen wichtigen Tag auf eine ganze Recycling-Week aus: Als Ansporn, gebrauchte Nespresso Kapseln zu recyceln, erhalten Nespresso Kund:innen von 14. bis 21. März 2025 zu ihrem Kaffeeeinkauf in einer Nespresso Boutique eine 5-Liter-Packung Kaffee-Erde geschenkt. Die Kaffee-Erde enthält neben anderen wertvollen Inhaltsstoffen Kaffeesud, der im Rahmen des Pilotprojekts in Oberösterreich, Krems-Land und Schwechat aus recycelten Kaffeekapseln gewonnen wurde. Das Besondere an Kaffeesud sind die wertvollen enthaltenen Nährstoffe, die die Düngewirkung der Kaffee-Erde unterstützen. Daher eignet sie sich besonders gut für Pflanzen mit erhöhtem Nährstoffbedarf, egal ob diese in der Wohnung oder im Freien stehen.