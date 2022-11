Pensionsvorsorge nach Maß

Zeit ist in der Pensionsvorsorge ein wichtiger Faktor, um die persönlichen Vorsorgeziele zu erreichen. Häufig sind das z. B. eine monatliche Zusatzpension, die garantiert ein Leben lang und in bestimmter Höhe zur Verfügung steht. Dazu muss das entsprechende Kapital bei Pensionsantritt verlässlich vorhanden sein. Es zählt also beides: Ertrag und Sicherheit – und zwar in einem ausgewogenen Verhältnis.

Das Bedürfnis nach Sicherheit unterscheidet sich jedoch von Person zu Person und ist auch in verschiedenen Lebenslagen unterschiedlich ausgeprägt. Meine Raiffeisen FondsPension ist darum flexibel und individuell gestaltbar. Während der Ansparphase lassen sich etwa existenzielle Risiken – z. B. schwere Krankheit oder Berufsunfähigkeit – finanziell absichern. Rückt der Pensionsantritt näher, kann wiederum der Sicherheitsgrad in der Veranlagung über das kostenlose Fondsablaufmanagement erhöht werden. Meine Raiffeisen FondsPension lässt sich aber auch an geänderte Lebensumstände anpassen – etwa über die Veränderung der laufenden Prämienhöhe oder über Entnahmen von bereits angespartem Kapital. Genauso sind auch Zuzahlungen möglich. Wichtig ist dabei immer, die steuerlichen Auswirkungen im Blick zu behalten.

Fragen Sie Ihre:n Raiffeisen Kundenberater:in, wie Sie Ihre Pensionsvorsorge am besten an Ihre Ziele und Bedürfnisse anpassen.