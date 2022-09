Quartiere: Wie man sich am schönsten in der Großstadt verläuft

Wer sehen möchte, wie das geht, kann den neunten Wiener Gemeindebezirk besuchen, wo 6B47 zurzeit auf dem Gelände des ehemaligen Franz-Josefs-Bahnhofs eines der größten österreichischen Stadtquartiere durch Konversion entwickelt. Wer sich lieber in Sankt Pölten umsehen will, kann dies in naher Zukunft auf dem ehemaligen Metro-Gelände an der Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße tun. Dort realisiert 6B47 einen neuen und vollständig CO 2 -freien Quartiersmittelpunkt in Form hochwertiger Eigentumswohnungen.

Doch auch das sind nur zwei Beispiele von vielen. Schließlich hat 6B47 in Österreich und Deutschland seit der Firmengründung im Jahr 2009 schon mehr als 550.000 Quadratmeter Quartiersfläche realisiert – beziehungsweise geballte Urbanität auf einer Fläche von umgerechnet etwa 77 Fußballfeldern.