Prostatakrebs: Man muss darüber reden

Kein Grund zur Panik

Prostatakrebs zählt zu den häufigsten diagnostizierten Tumoren bei Männern – und ist in etwa mit Brustkrebs bei Frauen vergleichbar. In Österreich werden jährlich 5.500 neue Fälle erkannt. Die Zahl der Erkrankten liegt bei 50.000 bis 60.000 Männern. Wird Prostatakrebs jedoch rechtzeitig erkannt, so liegt die Heilungschance bei 90 Prozent. In diesem Zusammenhang ist es so wichtig, dass Männer auf erste Anzeichen hören und zur Vorsorgeuntersuchung gehen.

Doch nicht jedes Prostatakarzinom muss zwingend behandelt werden. Bei Tumoren, die früh entdeckt werden und wenig bösartig differenziert sind, ist heutzutage eine Überwachungsstrategie anerkannt. Das bedeutet, dass die Therapie unter enger Überwachung so lange aufgeschoben wird, bis der Tumor fortschreitet. Möglich ist dies, da ein Prostatakarzinom nur langsam wächst. Eingesetzt wird diese Methode meist bei Männern in höherem Alter, denen mögliche Nebenwirkungen einer Therapie nicht zugemutet werden sollen.

Übliche Vorgangsweise

Die Mehrzahl der Tumore wird aber behandelt: Standard ist eine Operation. Bei der radikalen Prostatektomie wird die Prostata samt ihrer Kapsel sowie die Samenblase und ein Teil des Samenleiters entfernt. Auch die Bestrahlung gehört bei kleinen, auf die Prostata begrenzten Tumoren zu den Möglichkeiten, deren Wachstum zu stoppen und die Erkrankung möglichst zu heilen. Welche Form dabei gewählt wird, hängt von der Art des Karzinoms ab.

Bei Männern, wo sich das Karzinom bereits weiter ausgedehnt hat, wird in den meisten Fällen zusätzlich eine Hormontherapie ins Auge gefasst. Ihr Ziel ist es, dem Tumor männliche Geschlechtshormone zu entziehen. Die sogenannten Androgene benötigen die Krebszellen, um zu wachsen. Werden sie also dem Körper entzogen, so kann die Prostatakrebs-Erkrankung für Monate oder auch Jahre aufgehalten werden. Eine Heilung ist durch einen Hormonentzug allein allerdings nicht zu erreichen.