Professionell kühlen und gefrieren: Liebherr eröffnet Store in Wien

Liebherr kennt man weltweit von Baumaschinen, in der Verkehrstechnik und Hotels. Und auch von der Sparte Hausgeräte, in der das Unternehmen mehr als 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und international beschäftigt.

Am 20. August lässt Liebherr die Begeisterung für Kühlgeräte greifbar werden: Im ICON Tower am Hauptbahnhof eröffnet der weltweit erste Liebherr Monobrand Store.