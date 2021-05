Produktvielfalt mit einem Klick: So bequem ist Online-Shopping

Überblick mit dem ersten Klick

Jeder kennt das Gefühl: Man bereitet sich eine präzise Einkaufsliste vor, damit man nicht mehr oder weniger kauft, als man wirklich benötigt. Doch im Geschäft merkt man schnell: Die unübersichtliche Produktauswahl, verkaufstechnische Angebote und die Platzierung überfordert unsere Wahrnehmung und veranlasst den Konsumenten, mehr und kostenintensiver einzukaufen. Durch diese Form von Kaufrausch befüllen wir den Einkaufswagen mit zahlreichen Kleinigkeiten, Zusatzprodukten und Multipackungen. Doch Beratung, Inspiration und ein individuelles Einkaufserlebnis kann so leicht sein! Mit Shopping To Go einfach online, uneingeschränkt und unkompliziert einkaufen.

Auch das Suchen, Durchforsten und Wühlen hat ein Ende! Filterfunktionen ermöglichen die gezielte, punktgenaue und simple Suche nach der gewünschten Ware. Ob Kategorie, Sparte, Größe, preisliche Reichweite, Form oder Farbe: Anhand der zahlreichen Eingrenzung findet man das gewünschte Produkt in ein paar Klicks

Obwohl Online Shopping bereits in allen Branchen üblich ist, sollte insbesondere bei Hygieneartikel und MAKEUP darauf geachtet werden, dass die Waren beim Kauf unberührt, ungetestet und in Originalverpackung sind. Dies muss bei Online Bestellungen und Versand durch die Sicherheitsgarantie gewährleistet werden. Andernfalls bekommt man die gesamten Kosten umgehend erstattet.