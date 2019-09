Politik muss jetzt handeln, um Sonnenstromblockade zu lösen

Es braucht neue Rahmenbedingungen

Für einen umfangreichen Sonnenstromausbau müssen die Rahmenbedingungen jedoch grundlegend umgestaltet werden. Veränderungen werden zwar angekündigt, aber dann meist nicht oder nur sehr zögerlich umgesetzt. Derzeit ist es unrealistisch, dass Österreich es schafft, in den nächsten 10 Jahren vollständig auf grünen Strom umzustellen. Erschwerend kommt hinzu, dass bereits im nächsten Jahr einzelne Förderschienen für Photovoltaik und Stromspeicher auslaufen. Noch vor der Nationalratswahl muss eine Entscheidung zum Ausbau der Sonnenstromproduktion getroffen werden. Während die SPÖ 20 Millionen Euro für eine Förderung vorsieht, möchte die ÖVP nur 15 Millionen Euro bereitstellen. In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen gehen beide Anträge nicht weit genug, zumal 2020 bereits eine Verdoppelung des PV-Zubaus für vollständig erneuerbaren Strom in den nächsten Jahren notwendig wäre. Mit den vorgeschlagenen Fördermitteln wird das Ziel jedenfalls nicht erreicht!