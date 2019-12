Wenn Mitarbeiter soziale Verantwortung übernehmen

Im Einsatz für die Gesellschaft - so geht‘s

Zwei bis vier Mitarbeiter pro Monat setzen sich für bedürftige Menschen ein. Sie verteilen Essen am Caritas Canisibus, helfen in der Gruft mit, kochen für Bewohnerinnen des Haus Miriam, machen Ausflüge mit Menschen mit Behinderungen, unterstützen den Verein Ute Bock, pflanzen Bäume und sammeln Müll im Nationalpark Donauauen oder organisieren einen Tag voll Spiel und Spaß für die Kinder des Rheumacamps (dem vom Unternehmen unterstützten Ferien- und Therapieaufenthalt für rheumakranke Kinder). Eine Besonderheit am Pfizer-Programm: Seit 2019 sind auch Partner und Kunden des Unternehmens Teil des Freiwilligenprogramms. Das Unternehmen will damit noch mehr Menschen und Unternehmen für Freiwilligenarbeit begeistern. Denn: „Zeit ist eines der wertvollsten Dinge, die uns zur Verfügung stehen. Gemeinsam können wir dort helfen, wo Hilfe notwendig ist und noch mehr bewegen“ erzählt Dal-Bianco.

Starke Partner

Pfizer unterstützt aktuell folgende Einrichtungen:

Mehr über die Kooperationen lesen Sie auf pfizer.at/verantwortung.