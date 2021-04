Forschung: Medikamente von morgen

Was ist für Sie das Faszinierendste an der pharmazeutischen Forschung?

Mich fasziniert, dass es immer etwas Neues gibt. Gerade am Beispiel der Covid-Impfstoffe erleben wir auch, wie schnell das gehen kann. Das war eine einmalige Situation, die sich so nicht wiederholen lassen wird. Nur in einer Pandemie kann man in wenigen Monaten mehr als 44.000 Probanden in eine Studie aufnehmen. Aber wir können viele Erfahrungen – wie die enge und rasche Abstimmung von Behörden und Forschern, die Prozesse vereinfachen und Zeit sparen kann – für andere Bereiche mitnehmen, wo die Betroffenen und ihre Familien genauso dringend und oft verzweifelt auf neue Behandlungen warten.

Welche weiteren Impfstoffe können wir von Pfizer in den nächsten Jahren erwarten?

Ein Projekt konzentriert sich auf den Schutz vor Krankenhauskeimen. Ein weiteres Konzept ist, schwangere Frauen zu impfen, um die lebensrettende Immunität an Neugeborene weiterzugeben. Und wir arbeiten an der Weiterentwicklung unserer Pneumokokken-Impfung und an einer Impfstoff-Kombination gegen Meningokokken.

