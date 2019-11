Periodenunterwäsche für Teens?

Sicher vor Überraschungen

Periodenslips sind so bequem wie normale Unterwäsche und lassen sich deshalb auch gut außerhalb der Periode tragen. So sind Mädchen, deren Zyklus noch uregelmäßig ist, mit Periodenslips vor unliebsamen Überraschungen sicher. Egal ob in der Schule, zu Hause oder beim Sport, mit Periodenslips sind Mädchen jederzeit bestens geschützt.