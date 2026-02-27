Werbung

Österreich-Haus: Die Zeit zwischen den Bewerben

Willkommen daheim: Im Österreich-Haus finden Athlet:innen wie Gäste Abwechslung und Austausch.
27.02.2026, 09:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Holzhaus im verschneiten Wald mit Bergen im Hintergrund und einem roten Weg im Schnee vor dem Eingang.

Das Österreich-Haus feiert 2026 bei den Paralympischen Winterspielen in Milano Cortina ein Comeback. Der „Golfclub Cortina“ oberhalb des Wintersportzentrums von Cortina d’Ampezzo bietet mit seiner exponierten Lage und seiner traditionellen Holzbauweise das perfekte Ambiente für ein stimmungsvolles Sport- und Naturerlebnis. In Kooperation mit dem Deutschen Paralympischen Komitee wird der Golfclub zum gemeinsamen Hospitality-Haus. 

Wie auch schon in PARIS 2024 wird es auch dieses Mal einen eigenen Bereich für die österreichischen Besucher:innen geben. „Unsere Gäste aus Österreich, Deutschland, Italien und der Welt dürfen sich auf ein ganz spezielles Flair freuen und für unsere Athlet:innen ist es ein Stück Heimat in den Dolomiten“, macht ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat Lust, Zeit im Haus zu verbringen. 

Der Standort ist gut gewählt: Der Großteil des Paralympic Team Austria wird in Cortina untergebracht sein. Außerdem werden zwei der vier Sportarten, in denen Österreich startet, direkt vor Ort ausgetragen: Para-Ski-Alpin und Para-Snowboard. Die Bewerbe für Para-Langlaufen und Para-Biathlon finden im Val di Fiemme in Tesero statt.

Volles Leben im Haus

In der paralympischen Community ist das Österreich-Haus ein beliebter Treffpunkt. Aber nicht nur die Athlet:innen machen es sich hier gemütlich. Auch Gäste aus dem In- und Ausland kommen vorbei. Vertreter:innen aus Sport, Politik, Tourismus, Wirtschaft und Medien ergreifen hier die Möglichkeit zum Networken. „Das Zusammenspiel von Welten macht die besondere Stimmung aus“, bringt es Rauch-Kallat auf den Punkt. Die Gastfreundschaft im Haus tut dann noch ihr übriges, um das Verweilen zu fördern. Wobei das Ganze in typisch österreichischer Manier abgerundet wird: mit feinen Gaumenfreuden, die an die Heimat erinnern. Um das leibliche Wohl kümmern sich wie schon zuvor die Tourismusschulen MODUL.

Dass das Österreich-Haus zum Ort des Zusammenkommens werden kann, liegt auch an den Partnern, die das Österreichische Paralympische Committee unterstützen – allen voran die Österreichischen Lotterien.

46-222591191

Gute Partnerschaften

Seit der Gründung 1986 sind die Österreichischen Lotterien der größte Financier des heimischen Sports. Für Generaldirektor Erwin van Lambaart stehen Chancengerechtigkeit und gelebte Verantwortung klar im Mittelpunkt: „Aus dieser Überzeugung heraus begleiten wir seit bald 30 Jahren den paralympischen Sport, damit Athlet:innen mit Behinderung die besten Voraussetzungen haben, ihre Träume zu verwirklichen und Österreich auf der internationalen Bühne zu repräsentieren.“

Paralympics Milano Cortina 2026: Der Zeitplan für alle Bewerbe
Paralympics: Österreich schickt diese 19 Athlet:innen ins Rennen
Paralympics 2026: Wenn der Traum von Mailand Wirklichkeit wird

Nach der Premiere in Paris ist auch die Österreich-Werbung in Cortina wieder als Top-Partner dabei, ebenso wie die Wirtschaftskammer Österreich mit ihrer Außenwirtschaft Austria, die durch die Partnerschaft mit dem Österreich-Haus nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen und neue Märkte erschließen möchte. Die AUVA und die Münze Österreich nutzen ebenfalls das Österreich-Haus als Ort zum Networken. Partner sind außerdem der Prothetik-Weltmarktführer Ottobock, das Land Kärnten und die Wirtschaftskammer Kärnten, der Seilbahn-Weltmarktführer Doppelmayr, die Tirol Werbung, die Wien Holding sowie die Tourismusschulen MODUL und Winzer Willi Opitz.

„Das große Interesse am Österreich-Haus freut uns sehr und zeigt, dass wir bei den vergangenen Auflagen gute Arbeit geleistet haben“, resümiert ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber. „Das Österreich-Haus hat sich einen großartigen Ruf erarbeitet – national und international.“

Logos und Namen der Partner des Österreich-Hauses für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind dargestellt.

Werbung, ÖPC  | 