Paralympics: Österreich schickt diese 19 Athlet:innen ins Rennen

Team Austria ist in vier der sechs Disziplinen vertreten: Para-Ski Alpin, Para-Biathlon, Para-Langlauf und Para-Snowboard.
27.02.2026, 09:35

Zwei Skifahrer mit Helmen und Stöcken fahren eine steile, schneebedeckte Piste bei strahlend blauem Himmel hinab.

Mit Professionalität, Ehrgeiz und Leidenschaft werden die 19 österreichischen Athlet:innen während der Spiele ihre Spitzenleistungen erbringen. In Steckbriefen stellen wir sie vor:

Veronika Aigner steht lächelnd mit verschränkten Armen vor einer Sponsorenwand.

Elisabeth Aigner ein weißes Sporttrikot mit roten Akzenten und lächelt vor Sponsorenlogos.

Johannes Aigner mit verschränkten Armen trägt ein Sporttrikot mit österreichischem Wappen vor Logos.

Nico Haberl mit verschränkten Armen, steht vor einem Hintergrund mit Logos verschiedener Organisationen.

Thomas Grochar trägt ein Sporttrikot von Österreich vor einem Sponsorenhintergrund.

Christina Obwexer hat die Arme verschränkte und trägt ein österreichisches Sporttrikot vor einer Wand mit Sponsorenlogos.

Nico Pajantschitsch trägt ein österreichisches Sporttrikot und hat einen fehlenden linken Unterarm.

Manuel Rachbauer trägt ein weißes T-Shirt mit österreichischem Logo vor Sponsorenlogos.

Markus Salcher im weißen Sportshirt mit roten Akzenten steht mit verschränkten Armen vor einer Sponsorenwand und lächelt.

Sebastian Rigby lächelt und trägt ein Sporttrikot mit Österreich-Logo vor Sponsorenlogos.

Michael Scharnagl trägt ein weißes Sporttrikot mit roten Akzenten und steht vor einer Sponsorenwand.

Lilly Sammer trägt Sportkleidung mit Österreich-Logo und lächelt vor Sponsorenwand.

Laura Streng posiert im österreichischen Sporttrikot vor Logos verschiedener Sponsoren.

Elina Stary trägt ein weiß-rotes Sporttrikot und steht vor einer Sponsorenwand.

Stefan Winter trägt ein weißes Sportshirt mit roten Akzenten und steht vor einer Sponsorenwand.

Oliver Dreier in einem weiß-roten Sporttrikot mit österreichischem Wappen steht vor einer Sponsorenwand und lächelt.

Stefan Egger-Riedmüller im weißen Sporttrikot mit roten Akzenten steht vor einer Sponsorenwand und lächelt leicht.

Logos und Namen mehrerer Ausrüster für die Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind untereinander angeordnet.
