Paralympics: Österreich schickt diese 19 Athlet:innen ins Rennen
Mit Professionalität, Ehrgeiz und Leidenschaft werden die 19 österreichischen Athlet:innen während der Spiele ihre Spitzenleistungen erbringen. In Steckbriefen stellen wir sie vor:
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: VI / AS3
Geboren: 13. 2. 2003
Behinderung: Sehbehinderung
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: 2 x Gold BEIJING 2022 (RTL und Slalom)
- Weltmeisterschaften: 2 x Gold Espot (ESP) 2023 (RTL und Slalom)
- Weitere Bewerbe: 20 bis 30 Weltcupsiege, 15+ Staatsmeistertitel
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: Guide
Geboren: 27. 10. 1998
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: 2 x Gold BEIJING 2022 (RTL und Slalom)
- Weltmeisterschaften: 2 x Gold Espot (ESP) 2023 (RTL und Slalom)
- Weitere Bewerbe: 20 bis 30 Weltcupsiege, 15+ Staatsmeistertitel
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: VI / AS2
Geboren: 29. 4. 2005
Behinderung: Sehbehinderung
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: 2 x Gold (Abfahrt, RTL), 2 x Silber (Slalom, Super-Kombination) und Bronze (Super-G) BEIJING 2022
- Weltmeisterschaften: u. a. 2 x Gold (Abfahrt und Kombination) Espot (ESP) 2023
- Weltcup: u. a. 13 x Gold Slalom, 10 x Gold Riesentorlauf,12 x Gold Super-G
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: Guide
Geboren: 1. 12. 2000
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
Sportliche Erfolge:
- Weltcup: Gesamtweltcupsieger, Riesentorlauf Gesamtsieger, Super G Gesamtsieger, Anfahrt Gesamtsieger und Slalom Vize-Gesamtsieger 2023/’24
- Staatsmeisterschaften: Staatsmeister 2024
- Ehrenzeichen: Diamantene Auszeichnung Ski Austria
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: Standing / LW2
Geboren: 23. 11. 1993
Behinderung: Fehlbildung linkes Bein
1. Paralympics Teilnahme: SOCHI 2014
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: 5. Platz SOCHI 2014 (Slalom)
- Weltmeisterschaften: Gold La Molina (ESP) 2013 (Team-Bewerb), Silber Tarvis (ITA) 2017 (Slalom)
- Weltcup: Gold 2016/’17 (Slalom) und Bronze 2016/’17 (Gesamt)
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Riesentorlauf, Slalom Sportklasse: Sitting / LW10-2
Geboren: 16. 10. 1985
Behinderung: Querschnittlähmung
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Riesentorlauf, Super-G
Sportklasse: Standing/LW6/8-2
Geboren: 2. 3. 1997
Behinderung: Fehlender Unterarm rechts
1. Paralympics Teilnahme: PYEONGCHANG 2018
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: Teilnahme PYEONGCHANG 2018 und BEIJING 2022
- Weltmeisterschaften: 6. Platz Panorama (CAN) 2015 (Slalom und Riesentorlauf)
- Weltcup: Silber 2019/’20 (Slalom), Bronze 2021/’22 (Riesentorlauf), Bronze 2021/’22 (Gesamtweltcup)
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: Standing / LW9-1
Geboren: 29. 4. 2000
Behinderung: Spastische Hemiparese
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: Teilnahme BEIJING 2022
- Weltmeisterschaften: Teilnahme Espot (ESP) 2023
- Weltcup: Bronze Steinach am Brenner (AUT) 2024 (Slalom)
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Riesentorlauf, Super-G
Sportklasse: Standing / LW9-1
Geboren: 1.6.1991
Behinderung: Hemiparese rechts
1. Paralympics Teilnahme: VANCOUVER 2010
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: 2 x Gold (Abfahrt und Super-G) und Bronze (Riesentorlauf) SOCHI 2014, 2 x Bronze 2018 (Abfahrt und Super-G), 2 x Silber BEIJING 2022 (Abfahrt und Super-G)
- Weltmeisterschaften: 8 x Weltmeister, z. B. Espot (ESP) 2023
(Abfahrt und Super-G)
- Weltcup: 34 Weltcupsiege
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Riesentorlauf, Slalom
Sportklasse: Sitting / LW11
Geboren: 2. 5. 1998
Behinderung: Querschnittlähmung
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
Sportliche Erfolge:
- Staatsmeisterschaften: Vize-Staatsmeister 2023/’24 (Riesentorlauf)
- Landesmeisterschaften: Salzburger Landesmeister 2024/’25
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Riesentorlauf, Slalom
Sportklasse: VI / AS2
Geboren: 30. 6. 1989
Behinderung: Sehbehinderung
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge: Paralympics: Teilnahme BEIJING 2022
- Weltmeisterschaften: Bronze Espot (ESP) 2023 (Slalom)
- Weltcup: Gold Steinach am Brenner (AUT) 2021(Super-G)
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Riesentorlauf, Slalom
Sportklasse: Guide
Geboren: 20. 9. 2009
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
Sportliche Erfolge:
- Landesmeisterschaften: Teilnahme Landescup Tiroler Meisterschaften
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: Standing / LW9-2
Geboren: 17. 3. 2004
Behinderung: Spastische Hemiparese rechts
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
Sportliche Erfolge:
- Weltmeisterschaften: Bronze Turin (ITA) 2025 (FISU)
- Staatsmeisterschaften: Vize-Staatsmeisterin Forstau (AUT) 2024 (Slalom)
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: VI / AS2
Geboren: 19.12.2006
Behinderung: Sehbehinderung
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: 4. Platz BEIJING 2022 (RTL), 6. Platz BEIJING 2022 (Slalom)
- Weltmeisterschaften: Silber Lillehammer (ITA) 2022 (Slalom), 2 x Bronze Lillehammer (ITA) 2022 (Parallelevent und Riesentorlauf)
- Weltcup: 5 Weltcupsiege
PARA-SKI ALPIN
Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G
Sportklasse: Guide
Geboren: 26. 4. 1994
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
PARA-SNOWBOARD
Disziplin: Snowboardcross, Banked Slalom
Sportklasse: SB-UL
Geboren: 14. 3. 1978
Behinderung: Amputation re. Arm
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
Sportliche Erfolge:
- Weltmeisterschaften: Weltmeister Chicago (USA) 2015 (Triathlon)
- Weltcup: Weltcupsiege Iseo (ITA) 2014 & 2015, Strathclyde (SCO) 2016, Sarasota (USA) 2017, Besancon (FRA) 2018, Devonport (AUS) 2019
- Europameisterschaften: u. a. Vize- Europameister 2015, 8. Platz 2023, Staatsmeistertitel 2017 & 2021
PARA-SNOWBOARD
Disziplin: Snowboardcross, Banked Slalom
Sportklasse: SB-LL1
Geboren: 20. 3. 1987
Behinderung: Tibia-Aplasie
1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022
Sportliche Erfolge:
- Paralympics: jeweils 12. Platz Banked Slalom u. Boardercross BEIJING 2022
- Weltmeisterschaften: z. B. 4. Platz La Molina (ESP) 2015, 6. Platz Big White (CAN) 2017, 7. Platz Lilleham- mer (NOR) 2022, alle Boardercross
- Weltcup: z. B. Gold und Silber 2020 (jeweils Dual Banked Slalom), Bronze Silber 2019/’20 (Banked Slalom)
PARA-SNOWBOARD
Disziplin: Snowboardcross, Banked Slalom
Sportklasse: SB-LL1
Geboren: 23. 1. 1987
Behinderung: Spastik
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
PARA-LANGLAUF/ PARA-BIATHLON
Disziplin: Para-Langlauf: Sprint klassisch, 10 km Intervallstart klassisch; Para-Biathlon: Sprint Verfolgung, Sprint klassisch (7,5 km), Individual (12,5 km)
Sportklasse: Standing/LW4
Geboren: 12. 6.1996
Behinderung: Fibulare Hemimelie (fehlendes Wadenbein, re.)
1. Paralympics Teilnahme: MILANO CORTINA 2026
Sportliche Erfolge
- Weltmeisterschaften: Teilnahme Val di Fiemme (ITA) 2025 (Para Biathlon und Nordische Ski)
- Weltcup: Platz 3 im Gesamtweltcup Para-Langlauf 2026