Paralympics Milano Cortina 2026: Der Zeitplan für alle Bewerbe

Vom 6. bis 15. März werden 19 österreichische Sportler:innen bei den XIV. Paralympischen Winterspielen ihre sportliche Klasse unter Beweis stellen. Sie gehören zu den rund 665 Athlet:innen aus 50 Nationen, die in 79 Medaillenwettbewerben antreten. Fans können bei sechs Sportarten mitfiebern: Para-Ski Alpin, Para-Biathlon, Para-Langlauf, Para-Eishockey, Para-Snowboard und Rollstuhlcurling.

Der Paralympics-Zeitplan: Alle Bewerbe auf einen Blick