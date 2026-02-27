Werbung

Paralympics Milano Cortina 2026: Der Zeitplan für alle Bewerbe

Wann welche Bewerbe stattfinden und wo sich Österreich eine Medaille erhoffen darf, lesen Sie hier.
27.02.2026, 09:35

PARALYMPICS - OEPC, media event

Vom 6. bis 15. März werden 19 österreichische Sportler:innen bei den XIV. Paralympischen Winterspielen ihre sportliche Klasse unter Beweis stellen. Sie gehören zu den rund 665 Athlet:innen aus 50 Nationen, die in 79 Medaillenwettbewerben antreten. Fans können bei sechs Sportarten mitfiebern: Para-Ski Alpin, Para-Biathlon, Para-Langlauf, Para-Eishockey, Para-Snowboard und Rollstuhlcurling.

Der Paralympics-Zeitplan: Alle Bewerbe auf einen Blick

Übersicht der Paralympics-Wettkampftage im März mit Medaillenentscheidungen für verschiedene Sportarten und österreichischer Beteiligung.

Eine Fest für den Sport

Die Bewerbe in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol bringen Fans wie Athlet:innen in drei der wohl bekanntesten Wintersportorte der Alpen. Ob auf den anspruchsvollen Pisten von Cortina d’Ampezzo oder in den modernen Arenen rund um Mailand: Jede Wettkampfstätte bereitet den (verschneiten oder vereisten) Boden für ein Fest des Miteinanders und der sportlichen Herausforderung.

46-222558061

Geschichtsträchtig ist das Cortina Curling Olympic Stadium. Es war schon 1956 ein Schauplatz der Olympischen Winterspiele. 2026 wird das Eisstadion erneut zur Bühne und wird als Ort der Schlussfeier für unvergessliche Momente sorgen.

Ein fröhliches Maskottchen in Tierform trägt eine italienische Flagge und ein Halstuch mit Logo der Paralympischen Winterspiele.

Milo ist das offizielle Maskottchen der Paralympischen Spiele 2026.

Zur guten Stimmung trägt Maskottchen Milo bei: Der Hermelin wurde einbeinig geboren und nutzt seinen Schwanz zum Laufen und Springen. Sein Motto: „Hindernisse sind Trampoline“. Damit steht Milo für all das, was die Paralympics auszeichnet: Mut, Einfallsreichtum, Leidenschaft, Kampfgeist.

Paralympics im Fernsehen: Viel Sendezeit

Sendezeiten der Paralympics-Highlights und Rückschau auf ORF 1 vom 7. bis 15. sowie am 29. März 2026 mit genauen Uhrzeiten.
