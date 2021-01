Ordnung ist das halbe Leben - mindestens

Noch zu brauchen oder kann das weg?

Viele Dinge haben für uns sentimentalen Wert – von denen soll und muss man sich nicht unbedingt trennen. Aber gilt das wirklich für alles, was sich in Kisten stapelt oder in der Wohnung herumliegt? Eben… Deswegen ehrlich zu sich sein und regelmäßig entrümpeln. Das verringert nicht nur die Belastungen für Regalböden, es befreit auch im Geiste. Fällt es einem schwer, sich von Dingen zu trennen oder ihre Wertigkeit einzuordnen, bittet einen Freund um objektive Unterstützung. Die Frage „Brauchst du das wirklich?“ hilft. Ist der Krempel noch zu gebrauchen, kann man ihn ja verkaufen oder verschenken.