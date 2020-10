Online-Sparen: Neukundenaktion mit Spitzenzinssatz für Tagesgeld

Das Finanzinsitut mit Sitz in Wien ist seit 2009 am Markt, besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Österreichweit beschäftigt Santander 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt Filialen in ganz Österreich. Das Institut ist Teil der spanischen Santander-Gruppe, einer der führenden Bankengruppen weltweit.