Österreichs Glasrecycling: Erfolgreich, nachhaltig, innovativ

Future in Glass: Die SDGs für Glasrecycling

Die Sustainable Development Goals (SDGs) der vereinten Nationen liefern einen großen globalen Zielrahmen für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde und eine zukunftsfähige Entwicklung in ökonomischer und sozialer Hinsicht. Bereits 2017 leistete Austria Glas Recycling Pionierarbeit, was die Auseinandersetzung mit den SDGs betrifft und definierte, angeleitet von den UN-Nachhaltigkeitszielen, sechs glasrecyclingrelevante Ziele. In der Publikation „Future in Glass – die Austria Glas Agenda 2030“ beschreibt die Austria Glas Recycling Strategien und Wege zur Erreichung dieser Ziele.