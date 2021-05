Das besondere Objekt

Alle zwei Monate ein anderes, beeindruckendes Stück zu sehen

Im Prunksaal zeigt die ÖNB – zusätzlich zur aktuellen Sonderausstellung – immer für jeweils zwei Monate ein „besonderes Objekt“. Die ausgestellten Stücke stammen aus den Beständen der Bibliothek und werden vom Publikum online ausgewählt.

Derzeit ist unter dem Titel „Die Klage der Artemisia“ einer der ältesten griechischen Papyrustexte zu sehen. Artemisia, eine in Memphis lebende Griechin, ruft darin das Gottesgericht an, um die gerechte Strafe für einen erlittenen Frevel zu erwirken: Der Vater habe ihrer verstorbenen Tochter kein Grab ermöglicht und bringe so deren jenseitiges Leben in Gefahr. Der außergewöhnliche Text enthält Elemente eines Fluches, verzichtet aber auf jede Magie, sondern ähnelt vielmehr einer gerichtlichen Klage.

Zu jedem Objekt findet auch ein Expertenvortrag statt – zur „Klage der Artemisia“ am 1. Juni um 18:00 Uhr im Oratorium der Österreichischen Nationalbibliothek. Ab 2. Juni ist dazu ein Blog-Beitrag samt kurzem Video auf der Website der Bibliothek verfügbar.

Am 19. Juli folgt das Bild „Der Hafen von Portici mit dem Vesuv im Hintergrund“ des österreichischen Malers Joseph Rebell als nächstes Objekt. Der Vortrag dazu findet am 20. Juli um 18:00 Uhr statt.

Bis 30. Mai läuft das Online-Voting zu jenem „besonderen Objekt“, das ab Ende September im Prunksaal zu bewundern sein wird. Mehr auf: www.onb.ac.at