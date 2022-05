Notariatskammer: „Schaffen nachhaltige Rahmenbedingungen“

Können Sie das ein wenig präzisieren?

Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit auch bei uns an den ESG-Kritierien (darunter sind Kriterien aus den Bereich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu verstehen, Anm. d. Red.) festgemacht. Als typischer Bürobetrieb sind unsere Möglichkeiten im Bereich Umwelt begrenzt: Zentrales Thema dabei ist die Ressourcenschonung, also wenn es um den Verbrauch von Papier, Toner und ähnlichem geht.

Darüber hinaus versuchen wir bei der Bewirtung im Rahmen von Veranstaltungen der Kammer Lebensmittelverschwendung so weit als möglich zu vermeiden. In einem Punkt allerdings leistet das Notariat durchaus einen größeren Beitrag zum Umweltschutz: Die Möglichkeit, die meisten notariellen Amtshandlungen nun digital durchzuführen, vermeidet unnötige Reisen. Dennoch haben wir deutlich mehr Potenzial im Bereich Soziales.

Inwiefern?

Wir haben in den Kanzleien eine große Zahl der AssistentInnen. Im Rahmen der Kammer haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, um sie stärker sichtbar zu machen und bei der Ausübung ihres Berufes über flexible Arbeitszeitmodelle und ähnliches hinaus zu unterstützen. Daher haben wir – zusätzlich zu unserer internen Ausbildung – gemeinsam mit der Universität Innsbruck einen eigenen Universitätslehrgang für aktive und künftige Mitarbeiter ins Leben gerufen.

Seit wann gibt es den Lehrgang?

Der erste Durchgang hat im März an der Uni Innsbruck begonnen. Angesichts des großen Zuspruchs wollen wir im Herbst in Wien ebenfalls damit starten.

Wie steht es um das G bei den ESG-Kriterien?

Wir haben vor drei Jahren ein großes Organisationsprojekt begonnen und mittlerweile abgeschlossen. Damit haben wir sehr klare Ordnungsprinzipien, Zuständigkeiten und Kompetenzverteilungen und somit mehr Transparenz geschaffen.

Kommen wir zur zweiten Perspektive: Wie unterstützen Notare Unternehmen in punkto Nachhaltigkeit?

Unser Schwerpunkt liegt im Governance-Bereich: Wir helfen dabei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Unternehmen nachhaltig absichern und auch in Krisenzeiten handlungsfähig halten. So geht es beispielsweise darum, Risiken gesellschaftsrechtlich in Griff zu bekommen. Stellen Sie sich beispielsweise ein Unternehmen vor, an dem die beiden Gesellschafter jeweils 50 Prozent halten. Ohne flankierende Maßnahmen besteht die Gefahr, dass eines Tages das Unternehmen blockiert ist, wenn sich die beiden nicht einigen. Unsere Aufgabe ist es in diesem Fall, bei Verfassen des Gesellschaftsvertrages sicher zu stellen, dass das nicht passieren kann.

Aber nicht nur Gesellschaftsverträge sichern den Fortbestand von Unternehmen …

Absolut. Gleiches gilt für Ehe- und Partnerverträge, gut vorbereitete Übergaben und nicht zuletzt Vorsorgevollmachten.