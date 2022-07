Mit Klarheit für Frieden sorgen

Risiken bergen aber auch Gesellschaftsverträge, die auf Online-Vorlagen beruhen …

Das stimmt. Ein individueller Gesellschaftsvertrag kann den Interessen der Gesellschafter tatsächlich Rechnung tragen. Darüber hinaus geht es darum, sie gegen alle möglichen Eventualitäten abzusichern, an die die Gründer im Moment der Gründung gar nicht denken. Dazu gehört beispielsweise, dass ein Gesellschafter stirbt oder aus welchen Gründen auch immer ausscheiden will. Dazu kommt, dass das Rechtssystem immer komplexer wird. Ein Laie kann das kaum mehr überblicken und verstehen. Letztendlich ist es wie bei einer schwereren Krankheit: Da lade ich mir auch keine Behandlungstipps aus dem Internet herunter, sondern gehe zum Facharzt.

Was kann mittels Gesellschaftsvertrag alles geregelt werden?

Im Prinzip werden die Rechte und Pflichten der Gesellschafter festgelegt. So gilt es zu klären, wie Anteile abgetreten werden können, ob es Zustimmungspflichten, Aufgriffs- und Vorkaufsrechte gibt, wenn ein Gesellschafter aussteigen will und ob ein Gesellschafter den Vertrag aufkündigen kann. Außerdem sollte man die Vorgangsweise für den Fall regeln, dass ein Gesellschafter stirbt: Muss man die Erben als neue Gesellschafter akzeptieren? Und wenn nein, zu welchen Bedingungen können die anderen Gesellschafter die Anteile der Erben aufgreifen? Wobei die konkrete Einsetzung von Erben im Testament jedes einzelnen Gesellschafters zu erfolgen hat, der Gesellschaftsvertrag regelt dann die Rechte der übrigen Gesellschafter. Nicht zuletzt können im Gesellschaftsvertrag die Rechte von Minderheitsgesellschaftern abgesichert oder die Beschlussmehrheiten und die Gewinnbeteiligung geregelt werden. Um zu verhindern, dass ein Gesellschafter Gesellschafterbeschlüsse dauerhaft blockieren kann, sollten ebenfalls entsprechende Regelungen aufgenommen werden.

In der letzten Zeit ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung – nicht zuletzt wegen deren abgabenrechtlichen Begünstigung – ins Blickfeld geraten. Bringt diese Ausweitung des Gesellschafterkreises nicht neue Herausforderungen?

Natürlich. Eine Frage, die sich dabei beispielsweise stellt, ist jene, was mit den Gesellschaftsanteilen passiert, wenn der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet. Sei es, weil er das Unternehmen verlässt, sei es, dass er in Pension geht. Meist wird vereinbart, dass der oder die anderen Gesellschafter den Anteil zu einem gewissen vereinbarten Betrag zurückholen kann. Ebenfalls wichtig ist es in diesem Fall, die Position des Unternehmers als Geschäftsführer so zu stärken, dass er nicht so leicht seitens der beteiligten Mitarbeiter abberufen werden kann. Möglich wäre auch eine von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Stimmrechtsverteilung. All das muss im Vorfeld sehr genau besprochen und durchdacht werden.

Ein maßgeschneiderter Gesellschaftsvertrag scheint tatsächlich eine Menge Vorteile zu haben ...

Ich bin überzeugt davon, dass Klarheit für Frieden und Sicherheit sorgt, während Unklarheit zu Unfrieden und Unsicherheit führt. Letzteres ist sowohl im Privatbereich als auch im oder für Unternehmen nicht zielführend und kann für einen Betrieb sogar existenzgefährdend werden.

Danke für das Gespräch!

www.notar.at