Erbrecht: „Wichtiges Instrument, um Betriebe abzusichern“

Sind Erben, die zu Lebzeiten der Erblasser:innen von diesen bereits Geschenke in der Höhe ihres Erb- oder Pflichtteils erhalten, automatisch abgefertigt?

Nur dann, wenn Sie in Form eines Notariatsakts oder gerichtlichen Protokolls erklären, für das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht vollkommen abgefunden zu sein und keine weiteren Erb- und/oder Pflichtteilsansprüche geltend zu machen. Das ist meines Erachtens in einer Unternehmerfamilie ein guter Weg.

Weshalb?

Wird der Pflichtteilsverzicht erst im Erbfall vereinbart, muss das Unternehmen, wenn es ein:e Pflichtteilsberechtigte:r verlangt, bewertet werden – ein schwieriges Unterfangen. Im gerade besprochenen Fall ist die Unternehmensbewertung nicht notwendig, in der Regel einigen sich nämlich die Familienmitglieder unter Mitwirkung des Erblassers / der Erblasserin, meist sind das die Eltern oder ein Elternteil, einvernehmlich auf einen Wert.

Welches ist für Sie der größte Fehler im Zusammenhang mit dem Testament?

Es gibt mehrere Fehler: Zum Beispiel, kein Testament zu verfassen, wenn die gesetzliche Erbfolge nicht den Wünschen oder den Umständen entspricht. Oder, dabei auf fachkundige Expertise zu verzichten. Einerseits wurden die Formvorgaben 2017 aus Sicherheitsgründen verschärft, Formalfehler können daher zur Ungültigkeit des Testaments führen. Andererseits liegt wie so oft der Teufel im Detail, in diesem Fall also in der Formulierung. Schreibt man beispielsweise, dass die Gattin die Universalerbin ist, aber dass nach ihrem Tod die Kinder alles erben, so kann das so interpretiert werden, dass eine Nacherbschaft angeordnet wird. In diesem Fall dürfte die Frau das Vermögen nur nutzen, sie kann aber keine weiteren Dispositionen treffen, wie beispielsweise das Unternehmen dem ihrer Kinder vererben, das am besten geeignet ist. Ein weiterer Fehler ist, ein bereits verfasstes Testament nicht regelmäßig auf seine Sinnhaftigkeit in Hinblick auf die aktuellen Lebensumstände zu überprüfen.

