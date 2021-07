Ehe: Klare Regelung zur Streitvermeidung

Vier von zehn Ehen werden in Österreich jedes Jahr geschieden, auch zahlreiche Partnerschaften gehen in die Brüche. Ein Ehe- oder Partnervertrag kann in diesem Fall viel Ärger und Kosten ersparen, weiß Margit Winkler, Notarsubstitutin in Wien.

Im Vorjahr wurden in Österreich mehr als 39.600 Ehen geschlossen, einige davon werden in die Brüche gehen. Wie sieht es eigentlich in Hinblick auf das Vermögen mit den gesetzlichen Regelungen bei einer Trennung aus?

Margit Winkler: Grundsätzlich herrscht in Österreich Gütertrennung: Vermögenswerte, die ein Partner in die Ehe oder die eingetragene Partnerschaft eingebracht oder während derselben alleine erworben hat, bleiben während der Ehe/Partnerschaft dessen Alleineigentum. Gleiches gilt für die Verbindlichkeiten. Im Falle der Scheidung unterliegt jedoch prinzipiell das gesamte eheliche Gebrauchsvermögen, also jene Vermögensgegenstände, die während der Ehe angeschafft wurden, sowie die Ersparnisse, die während der Ehe gebildet wurden, der Aufteilung. Dabei entscheidet der Richter nach Billigkeit, wobei er auf den Umfang und Beitrag jedes Ehegatten zur Anschaffung und Ansparung des aufzuteilenden Vermögens, auf Schulden, die mit dem ehelichen Lebensaufwand zusammenhängen sowie das Wohl der Kinder Bedacht zu nehmen hat.

Wie sieht es damit bei Lebensgemeinschaften aus?

In diesem Fall gibt es keine gesetzliche Regelung.

Es wäre somit ratsam, wenn Paare angesichts dieser Rahmenbedingungen die vermögensrechtliche Situation für den Trennungsfall vorsorglich vertraglich regeln?

Unbedingt. Gerade bei Lebensgemeinschaften ist ein Vertrag das Um und Auf. Geht die Beziehung in die Brüche, bleibt sonst oft nur der Weg zu Gericht, um Ansprüche zivilrechtlich durchzusetzen.