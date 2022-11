Betriebsnachfolge: „Klare Schritte sind immer gut“

Der Generationenwechsel in der Unternehmensführung wirft nicht nur rechtliche und steuerliche Fragen auf. „Man darf in diesem Zusammenhang keinesfalls die emotionalen Faktoren vergessen“, sagt Stephan Verweijen, Notar in Wien.

Eine wichtige Frage, die sich in fast jedem Unternehmerleben stellt, ist die nach der Nachfolge. Wann ist der beste Zeitpunkt, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen?

Stephan Verweijen: Eines der wichtigsten Dinge in diesem Zusammenhang ist, dass man damit nicht erst unmittelbar vor Pensionsantritt beginnt, sich damit zu beschäftigen. Vielmehr sollte man sich zumindest fünf Jahre im Vorhinein erste Gedanken dazu machen.

Warum braucht die Nachfolgersuche mehr Zeit?

Weil es dabei einiges zu bedenken gibt. Es ist nicht immer so leicht, einen Nachfolger zu finden, der das Unternehmen weiterführen kann und auch will. Viele Kinder wollen nicht mehr in die Fußstapfen der Eltern oder eines Elternteils treten ...

Umfragen zeigen, dass dies mittlerweile bei etwa 50 Prozent der Familienbetriebe der Fall ist. Woran liegt das?

Ich denke, das hat viel mit der verschärften Wettbewerbssituation zu tun. Im Handel werden die Margen immer kleiner, in Hotellerie und Gastronomie ist die Situation nach den beiden vergangenen Jahren ebenfalls alles andere als einfach. In anderen Branchen, wie etwa der Softwareentwicklung, muss man extrem rasch auf Innovationen reagieren, sonst ist man weg vom Markt. Viele Junge wollen sich das nicht mehr antun. Ein Aspekt könnte auch sein, dass man als Unternehmer oft wenig Zeit für andere Dinge hat.

Was sollten Übergeber tun, wenn das der Fall ist?

Dann ist meiner Meinung nach ein Verkauf an einen oder mehrere Mitarbeiter, also ein Management-Buy-Out, der beste Weg. Der Übergeber kennt sie, sie kennen das Unternehmen, die Branche, den Markt, Kunden und Kollegen. Ist das keine Option, bleiben der Verkauf an Fremde oder die Liquidation. Bei größeren Unternehmen kann man auch überlegen, dass es in Familienbesitz bleibt, aber künftig von einem Fremd-Geschäftsführer geführt wird.