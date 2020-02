Gemeindealpe Mitterbach: Mit'm Lift aufi, mit Schwung owa

Im Talstationsbereich der Gemeindealpe Mitterbach befinden sich das Kassagebäude mit Shop, der Gasthof „Zum Sessellift“ und ein großzügiger Parkplatz mit Leitsystem. Von hier aus startet der „Bodenbauerexpress“, die Vierersesselbahn, und bringt die kleinen und großen Gäste in nur zehn Minuten auf 1.300 Meter zur Mittelstation, wo die urige Almhütte „s'Balzplatzer“" für das leibliche Wohl sorgt.Mit der „Gipfelbahn“, dem Zweiersessellift, geht es dann in weiteren zwölf Minuten zur Bergstation auf 1.626 Meter. Am Gipfel angekommen, präsentieren sich großartige Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Hier ist auch der beste Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen auf gut markierten Wegen mit der ganzen Familie. Eine Ruhezone mit alpinen Relaxliegen, ein Erlebnis-Kletterspielplatz und ein kinderwagentauglicher Panoramarundweg machen den Gipfelbereich für die ganze Familie ideal. Die Kulinarik kommt ebenfalls nicht zu kurz. Das barrierefreie Bergrestaurant „Terzerhaus“ verwöhnt mit herzhafter Hausmannskost und hausgemachten Mehlspeisen.