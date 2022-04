Einsteigen und Stadt erleben: Citybahn Waidhofen

Die Citybahn Waidhofen verkehrt an Werktagen im Halbstundentakt (ab Samstagmittag & am Sonntag stündlich) und stellt gemeinsam mit den Citybuslinien einen wesentlichen Bestandteil im öffentlichen Stadtverkehr von Waidhofen an der Ybbs dar. Die sechs Haltestellen ermöglichen eine optimale Erschließung des Stadtgebietes. Durch die erhöhte Trassierung der Strecke bieten sich bei der Fahrt beeindruckende Ausblicke auf die Stadt der Türme.