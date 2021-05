Autofreier Familienurlaub im Mariazellerland

Paket 2: Bahn- und Seeerlebnis im Mariazellerland

Das JUFA Hotel Mariazell – Erlaufsee liegt nur ca. 100 Meter vom Bahnhof Mariazell entfernt und wurde vor Kurzem neu renoviert. Genießen Sie einen Tag Badespaß am See und fahren Sie mit der Museumstramway vom Bahnhof Mariazell bis zum Erlaufsee, wo eine Stunde Bootsfahrt auf Sie wartet. Erholung pur inmitten traumhafter Landschaft, das Lunchpaket ist natürlich mit dabei. Die perfekte Erfrischung an einem heißen Sommertag ist der Sprung ins kühle Nass des kristallklaren Erlaufsees. Am Ende des Tages geht’s mit der Tram wieder zurück ins Hotel. Zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten runden Ihren Aufenthalt ab. Im Wellnessbereich des Hotels können Sie herrlich entspannen und sich im Restaurant kulinarisch verwöhnen lassen. Der große Indoor- und Outdoor-Spielbereich begeistert die kleinen Gäste.

Gültigkeitszeitraum: 31.05. bis 31.10.2021

Preis: ab 143 EUR pro Person im Doppelzimmer inkl. Halbpension (2 Nächte)

Hier geht es direkt zum Angebot: jufahotels.com/bahn-und-seeerlebnis-mariazellerland/

Weitere Informationen zur Mariazellerbahn gibt es unter: www.mariazellerbahn.at