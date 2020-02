Nizza Côte d’Azur – zwischen Meer und Gebirge

Auch kulinarisch hält Nizza so einige Trümpfe bereit. Besonders in den letzten Jahren hat eine regelrechte Flut kreativer, neuer Ideen die Restaurantszene in Nizza nachhaltig geprägt. Verkosten Sie die berühmte Küche von Nizza in gediegenem Rahmen – oder in den typischen Gässchen der Altstadt. Genießen Sie mittags gegrillten Fisch an einem der Strände oder speisen Sie abends in einem der Sternerestaurants, wo Frankreichs großartigste Küchenchefs wahre Meisterwerke für Sie zaubern. Bei Tisch spielen in Nizza der Wohlfühlfaktor und der respektvolle Umgang mit regionalen Produkten eine große Rolle, sowie das berühmte Olivenöl.