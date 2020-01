Neurodermitis: Was hilft wirklich gegen Juckreiz?

Was ist Neurodermitis eigentlich?

Neurodermitis ist eine genetisch bedingte Autoimmunkrankheit, die für rote, trockene, juckende und irritierte Haut sorgt – meistens an Stellen wie in der Kniebeuge, im Ellbogen oder an den Knöcheln, Handgelenken und am Hals. Es gibt zwei Phasen: In der akuten Phase bricht die Krankheit vollständig aus; zwischendurch gibt es aber immer wieder Zeiten, in denen die Haut sich beruhigt.

Wie wirkt sich Neurodermitis auf Kinder aus?

Die schlimmste Phase ist der akute Ausbruch: Kinder wollen sich ständig kratzen, was die Situation nur verschlechtert. So können Bakterien sich ausbreiten, der Juckreiz steigt und die Haut beginnt zu bluten. Konstantes Kratzen führt zu schlaflosen Nächten und später auch zu verringertem Selbstbewusstsein. Ein Stofftier wie Anton kann helfen, den Juckreiz zu lindern!