Neue Programmplätze bei simpliTV

Bin ich von einem Kanalwechsel betroffen?

In einigen Regionen Wiens und Umgebung, Niederösterreichs und des Nordburgenlands ist eine Kanalumstellung notwendig. Diese erfolgt am 03. Juni 2020 um 10 Uhr. Wenn Sie in diesem Einzugsgebiet das digitale Antennenfernsehen simpliTV nutzen, dann müssen Sie Ihre Programmplätze neu einstellen.

Und wenn ich mir nicht sicher bin?

Kontrollieren Sie zunächst, ob Sie für den TV-Empfang eines dieser Zusatzgeräte verwenden: