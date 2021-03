Neue Marken, neue Styles: Frühlings-Shopping im Designer Outlet Parndorf

Frühlingsgarderobe von casual-chic bis elegant – Österreichs beliebte Shopping-Destination begeistert mit einer Auswahl an angesagten Marken, wie Marc Cain, Converse, Birkenstock, Patrizia Pepe, Clarks, O’Neill, Christ, KJUS, Peak Performance, Under Armour, Scotch & Soda und vielen mehr. Egal ob Designer- und Lifestylemode, Schmuck, Schuhe, Sportswear oder Accessoires – hier gibt‘s alles, was das Frühlings-Shopping-Herz begehrt.