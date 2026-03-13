Von Wien nach Nürnberg? Rund viereinhalb Stunden mit dem Zug. Von Salzburg nach Bamberg? Dreieinhalb Stunden. Und von Linz nach Würzburg? Ebenfalls nur rund vier Stunden. Franken liegt so nah, dass Sie zum Frühstück noch in Österreich sein und zum Mittagessen bereits in einem fränkischen Biergarten sitzen können. Mit einem Schäufele auf dem Teller und einem fränkischen Bier in der Hand. Als gebürtiger Franke weiß ich: Meine Heimat wird gerne unterschätzt. Dabei steckt ein Urlaub in Franken voller Überraschungen. Zwischen Bamberg, Bayreuth, Nürnberg und Würzburg liegen Weinberge, die seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden, zertifizierte Wanderwege und eine Küche, die definitiv Lust auf mehr macht. 2026 kommen Jubiläen hinzu, die zeigen, wie lebendig die Region zwischen Main und Regnitz, Tauber und Altmühl ist. Und das Beste daran: Fast alle Sehenswürdigkeiten in Franken erreichen Sie entspannt mit der Bahn – und die fränkische Gastfreundschaft gibt es gratis dazu!

1. Bayreuth feiert 150 Jahre Wagner-Festspiele – und die ganze Stadt wird zur Bühne Wenn Sie 2026 nach Franken reisen, führt kein Weg an Bayreuth vorbei. 150 Jahre nach den ersten Bayreuther Festspielen verwandeln sich Stadt und Landkreis von Juni bis September in ein Wagner-Gesamtkunstwerk. Beim Festival150 verschmelzen 150 Veranstaltungen aus Theater, Lichtinstallationen und Musik zu einem epischen Erlebnis, das weit über die Festspielbühne hinausgeht. Originale Bühnenbilder stehen plötzlich im Stadtraum, digitale Wagner-Welten öffnen sich an historischen Plätzen, und abends taucht atmosphärische Beleuchtung die Stadt in neue Stimmungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH / Mikhail v. Butovskij 2026 geht Wagners Vision über die Festspielhausmauern hinaus: Die gesamte Stadt wird zum Schauplatz mit originalen Bühnenbildern im öffentlichen Raum.

Das Festspielhaus selbst bleibt aber natürlich das Herzstück: Richard Wagner konzipierte es 1876 für seine Opern: mit verdecktem Orchestergraben, Verdunklung und einer Akustik, die bis heute einzigartig ist. Während im Festspielhaus Wagner-Opern in Neuinszenierungen über die Bühne gehen, wird die Stadt zur begehbaren Inszenierung für alle. Nach dem kulturellen Hochgenuss lohnt sich ein Spaziergang durch den Hofgarten – dort lässt es sich wunderbar durchatmen, bevor die nächste Inszenierung beginnt.

💡 Wussten Sie schon, dass... ... die Schlichtheit des Festspielhauses kein Zufall war, sondern einem klaren künstlerischen Konzept folgte? Keine Prunkfassade sollte vom Wesentlichen ablenken: der Musik. Sogar der Orchestergraben ist verdeckt, damit sich das Publikum voll auf die Bühne konzentrieren kann.

Von Bayreuth aus erreicht man Nürnberg übrigens in etwa einer Stunde, wo im Sommer ein ganz anderes Musikfest wartet: eines, das die ganze Welt einlädt und zeigt, wie vielfältig eine Reise nach Franken klingen kann.

2. Nürnberg wird zur Weltmusik-Hauptstadt: 50 Jahre Bardentreffen Vom 30. Juli bis 2. August verwandelt sich die Nürnberger Altstadt in das „größte Umsonst & Draußen Musikfestival Deutschlands“ (Zitat Süddeutsche Zeitung): das Bardentreffen. 2026 wird das 50-jährige Bestehen mit acht Bühnen, rund 90 Konzerten und hunderten Straßenmusiker:innen gebührend gefeiert – und das alles bei freiem Eintritt. Von Flamenco über Balkan-Brass bis zu afrikanischen Rhythmen wird die Stadt zum Klangteppich, durch den Sie einfach hindurchschlendern können. Die Atmosphäre ist einzigartig: Familien picknicken auf den Plätzen, Jugendliche tanzen vor den Bühnen, und zwischen den Fachwerkhäusern riecht es nach Bratwurst vom Holzkohlegrill. Gönnen Sie sich zwischendurch also ruhig auch eine kleine Tanzpause und lassen Sie sich den Klassiker schmecken: „Drei im Weggla“ – drei Rostbratwürste in einer Semmel (Weggla). Wer Nürnberg im Sommer besucht, sollte sich vorher noch das 75. Musikfest ION gönnen, das vom 19. Juni bis 5. Juli läuft. Eines der ältesten Kirchenmusik-Festivals Deutschlands bringt innovative Interpretationen geistlicher Musik in die historischen Kirchen der Stadt – ein Kontrast zum späteren Festival-Trubel, der zeigt, wie vielseitig ein Franken-Urlaub klingen kann. Nach so viel Musik brauchen die Beine Bewegung. Gut, dass Franken gerade seine schönsten Wanderwege feiert und dabei beweist, dass Aktivurlaub in Franken mehr ist als nur Spazierengehen.

3. 20 Jahre Hochrhöner: Wandern im Land der offenen Fernen Der Hochrhöner gehört zu den schönsten Fernwanderwegen Deutschlands – und das aus gutem Grund! Seit 20 Jahren führt der als Premiumweg zertifizierte Wanderweg auf circa 180 Kilometern zwischen Bad Kissingen und Bad Salzungen durch die Rhön, die nicht umsonst „Land der offenen Fernen“ heißt. Hier oben, wo die Landschaft so weit ist, dass der Blick bis zum Horizont schweift, verstehen Sie, warum Wandern in Franken so entspannend ist: keine Menschenmassen, dafür mystische Hochmoore, uralte Buchenwälder und Gipfel, auf denen nur der Wind und ein paar Rhönschafe Gesellschaft leisten. Besonders schön ist die Etappe zum Kreuzberg, wo das gleichnamige Kloster seit Jahrhunderten eigenes Bier braut. Die Einkehr in der Klostergaststätte mit Blick über die Rhön ist legendär – und gehört zum Wandern in Franken einfach dazu.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Rhön GmbH / Wolfgang Fallier Franken verfügt über mehr als 50 Wanderrouten mit Qualitäts- oder Premiumsiegel. Alle Wege sind bestens ausgeschildert, gepflegt und führen durch abwechslungsreiche Landschaften.

Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist, schwingt sich auf den RegnitzRadweg, der 2026 ebenfalls 20 Jahre alt wird. Er verbindet auf zwei parallelen Routen fünf große fränkische Städte – Bamberg, Forchheim, Erlangen, Fürth, Nürnberg – und ist gespickt mit Biergärten, Brauereien und Schlössern. Während die 85 Kilometer lange Talroute durch Dörfer und Kleinstädte mit fränkischen Fachwerkfassaden führt, orientiert sich die kaum kürzere Kanalroute (75 Kilometer) durchgängig am Verlauf des Main-Donau-Kanals und der Regnitz. E-Bike-Stationen entlang der Strecke machen die Tour noch entspannter – perfekt für Genussradler:innen, die zwischen Aktivurlaub und Kulinarik nicht wählen wollen. Apropos Kulinarik: Nach dem Wandern und Radeln wird es Zeit für das, was Franken (für mich) wirklich ausmacht: die Küche.

4. Fränkische Küche: Zwischen Schäufele, Silvaner und Rauchbier Wer einmal ein knuspriges Schäufele (gebratene Schweinsschulter) samt „Kloß mit Soß“ gegessen hat, versteht, warum die fränkische Küche so einzigartig ist. Es braucht keine Sterneküche, wenn die Wirt:innen noch selbst am Herd stehen und die Zutaten aus der Region kommen. In den Wirtshäusern kommt auf den Tisch, was Franken seit Generationen ausmacht: Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Regionalität. Bamberg ist dabei eine kulinarische Welt für sich: Das Rauchbier, das die Brauerei Schlenkerla seit 1405 ausschenkt, schmeckt herb, würzig und unverwechselbar – und es polarisiert. Entweder Sie lieben es, oder Sie bestellen beim nächsten Mal ein Helles. In Franken gilt jedenfalls die Weisheit: „Des erschte is komisch, des zwote geht scho und abm Drittn schmeckt’s.“ Oder kurz gesagt: Rauchbier schmeckt erst ab dem dritten.

Im historischen Gewölbe der Brauerei schmeckt es aber in jedem Fall am besten, und die Atmosphäre ist so authentisch, dass Sie sich fühlen, als wären Sie in eine andere Zeit gereist.

🍺 Tipp: Fränkische Bierkultur erleben Mit rund 300 Brauereien hat Franken die höchste Brauereidichte der Welt. Die Seite „Franken – Heimat der Biere“ zeigt, wo Sie authentische Brauereigasthöfe und Bierkeller finden – viele sogar noch in Familienhand seit Generationen.

Von Bamberg aus sind es nur wenige Kilometer in die Weinberge, wo der Frankenwein wächst. Der Silvaner ist die fränkische Rebsorte schlechthin: trocken, mineralisch und passt perfekt zu Spargel, Schäufele oder Forelle. Besonders schön sind Weinwanderungen durch die Steillagen, bei denen Sie sich direkt beim Weingut durchkosten können. Die Winzer:innen erzählen dabei Geschichten über ihre Reben, die oft seit Generationen in der Familie sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atelier ZUDEM In Franken ist der Wein mehr als nur ein Genussmittel: er ist Teil der fränkischen Identität.

Die fränkischen Städte haben übrigens alle ihre eigenen kulinarischen Geschichten: In Aschaffenburg gibt es die Fusion aus Brezel und Pizza (Brizza), in Forchheim die legendäre Wurstkunst, und in Erlangen findet jedes Jahr ein Genuss-Festival statt, das zeigt, wie modern fränkische Küche sein kann. Wer tiefer eintauchen will, findet hier die besten Adressen. Nach so viel Genuss braucht es Entspannung. Und die gibt es in Franken in einer Form, die viele nicht erwarten: in 19 Heilbädern mit natürlichen Heilschätzen.

5. Wellness in Franken: 19 Heilbäder und fünf große Jubiläen Franken und Wellness klingt für viele überraschend, dabei liegen hier 19 Heilbäder und Kurorte mit natürlichen Heilschätzen von Radon über Schwefel bis zur stärksten Thermalsole Bayerns. 2026 feiern gleich drei von ihnen große Jubiläen, die zeigen, wie tief die Wellness-Tradition in der Region verwurzelt ist: Bad Mergentheim blickt auf 200 Jahre Heilquelle und 100 Jahre Heilbad-Status zurück. Im 13 Hektar großen Kurpark erzählt ein interaktiver Geschichtspfad die Geschichte der Quellenentdeckung, mit lebensgroßen Schäfer-Figuren, die an den Moment erinnern, als 1826 ein Schäfer die erste Quelle entdeckte. Zum Jubiläumsprogramm gehören Ausstellungen wie „Der Kurschatten – ein Tabu bei Licht betrachtet “ und ein großes Festwochenende rund um den 13. Oktober. Bad Rodach zelebriert 50 Jahre ThermeNatur mit einem Festwochenende am 5. Juni. Die 5-Sterne-Premium-Saunawelt gehört zu den schönsten in ganz Franken, und der markante Rundbau mit dem Solebecken ist architektonisch beeindruckend. Über das Jahr verteilt warten zahlreiche Highlights und Aktionen. Bad Staffelstein feiert 25 Jahre „Bad “ und hat mit der Obermain Therme die stärkste und wärmste Thermalsole Bayerns. Die Therme selbst wird 40 Jahre alt und zelebriert das mit außergewöhnlichen Sauna-Events und Aufgüssen. Nach einem Tag in der Therme fühlen Sie sich wie neugeboren: das warme Solewasser entspannt Muskeln und Geist gleichermaßen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Obermain Therme / Ronny Kiaulehn In der Obermain Therme wird Entspannung zum Gemeinschaftserlebnis: Bad Staffelstein feiert 40 Jahre Wellness-Tradition mit besonderen Aufguss-Events.

🚨 Auch interessant Neu in der Heilbad-Familie ist Bad Weißenstadt am See, das seit Juli 2025 offiziell den Titel „Bad“ trägt. Die Radon-Heilquelle bildet die Basis für therapeutische Anwendungen. Ergänzt wird das Angebot durch das Kurzentrum Weißenstadt sowie das moderne Siebenquell GesundZeitResort mit Therme und Vier-Sterne-Superior-Hotel – so wird Wellness in Franken zum ganzheitlichen Rundum-Erlebnis.

Das Schöne an Frankens Heilbädern: Sie liegen oft nur wenige Kilometer von Wanderwegen, Radrouten oder Sehenswürdigkeiten entfernt. Morgens aktiv sein, nachmittags in die Therme – so geht Urlaub in Franken.

6. Kultur pur: Neue Museen, wiedereröffnete Kirchen und UNESCO-Welterbe Wer Franken bereist, stolpert alle paar Kilometer über Geschichte. Fünf Orte tragen sogar den Titel UNESCO-Welterbe: die Bamberger Altstadt, das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, die Würzburger Residenz, das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen sowie der Obergermanisch-Raetische Limes. Alle Stätten sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar – perfekt für eine Kultur-Rundreise durch Franken. 2026 kommen neue kulturelle Höhepunkte hinzu:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FrankenTourismus/Bamberg/Hub In Bamberg öffnet das Kloster St. Michael nach 15 Jahren Sanierung wieder seine Pforten. An der Kirchendecke wächst der „Himmelsgarten“, ein barockes Gemälde mit rund 580 detailgetreu dargestellten Pflanzenarten. Der Klostergarten mit sechs Terrassen bietet einen Ausblick, der weit über die UNESCO-Welterbe-Altstadt hinausreicht. Ein Spaziergang auf dem „Benediktinerweg“ durch die ehemalige barocke Gartenanlage mit Lindengang und Delphinbrunnen rundet den Besuch ab. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Museum Retti-Palais / Raphael Rother In Ansbach erwacht das barocke Retti-Palais zu neuem Leben. Jahrelang stand es leer, 2026 eröffnet es als Museum, in dem skulpturale Kunst des 16. bis 18. Jahrhunderts auf zeitgenössische Werke trifft. Besonders beeindruckend sind die original erhaltenen Falkenhausen-Zimmer mit prachtvoll vertäfelten Wänden – ein Blick in die Wohnkultur des Barock. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Coburg Marketing / Rainer Brabec Coburg feiert 200 Jahre Doppelherzogtum Sachsen-Coburg und Gotha. Herzog Ernst I. pendelte ab 1826 zwischen den Residenzstädten Coburg und Gotha – ein „Berufspendler“ der besonderen Art. Das Jubiläumsjahr bringt beide Städte mit Ausstellungen auf der Veste Coburg (22. Mai bis 20. September), im Schloss Ehrenburg (Herbst) und im Staatsarchiv (20. Oktober bis 18. Dezember) zusammen. Coburgs Hoflieferanten gibt es übrigens bis heute! In der Altstadt finden Sie Traditionsbetriebe, die seit Generationen regionale Spezialitäten herstellen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Naturpark Altmühltal / Dietmar Denger In Eichstätt feiert das Jura-Museum auf der Willibaldsburg seinen 50. Geburtstag. Bayerns zweitgrößtes Naturkundemuseum nimmt Sie mit in eine Insel-, Riff- und Lagunenlandschaft, wie sie vor 150 Millionen Jahren hier bestand. Besonderes Glanzstück: ein Original des Urvogels Archaeopteryx. Im Jubiläumsjahr erwarten Sie Sonderausstellungen, Führungen und Ferienprogramme für Kinder.

Und dann wäre da noch Würzburg, das 2026 zum spirituellen Treffpunkt wird und zeigt, dass Franken auch Begegnungsort für Menschen aus aller Welt ist.

7. Würzburg lädt zum Katholikentag – und ganz Franken feiert mit Vom 13. bis 17. Mai wird Würzburg zum Treffpunkt des lebendigen Glaubens. Der Deutsche Katholikentag unter dem Motto „Hab Mut, steh auf!“ richtet sich an alle Konfessionen und Religionen. Ein großes Straßenfest in der Innenstadt, eine Kirchenmeile mit kirchlichen Gruppen und Initiativen, Diskussionen, Workshops, Ausstellungen, Musik, Theater und die „Nacht der Lichter“ verwandeln die Stadt in einen Ort der Begegnung. Die Würzburger Residenz – UNESCO-Welterbe und eines der bedeutendsten Barockschlösser Europas – bildet dabei die prachtvolle Kulisse.

Weitere nennenswerte Highlights 2026 Wiedereröffnung Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg : Nach umfassender Sanierung öffnet das Dokumentationszentrum im Mai wieder und zeigt die Geschichte des NS-Regimes – ein wichtiger Ort der Erinnerung und Aufklärung.

: Nach umfassender Sanierung öffnet das Dokumentationszentrum im Mai wieder und zeigt die Geschichte des NS-Regimes – ein wichtiger Ort der Erinnerung und Aufklärung. 105 Jahre Mozartfest Würzburg : Seit 1921 verwandelt das älteste Mozart-Festival Deutschlands Würzburg in eine Bühne für klassische Musik mit Konzerten in barocken Sälen und historischen Höfen der Residenzstadt. 2026 findet die Veranstaltungsreihe vom 29. Mai bis 28. Juni statt.

: Seit 1921 verwandelt das älteste Mozart-Festival Deutschlands Würzburg in eine Bühne für klassische Musik mit Konzerten in barocken Sälen und historischen Höfen der Residenzstadt. 2026 findet die Veranstaltungsreihe vom 29. Mai bis 28. Juni statt. 100 Jahre Felsenbad Pottenstein : Das Felsenbad in der Fränkischen Schweiz wird stolze 100 Jahre alt. Als eines der ältesten Freibäder Bayerns begeistert es mit Naturbadeteich, Jugendstil-Charme und Lage direkt an einer Felswand. Das Wasser stammt aus einer Quelle, erfrischend kühl und kristallklar. Eine historische Fotoausstellung zeigt ab Mai die Geschichte des Bades.

: Das Felsenbad in der Fränkischen Schweiz wird stolze 100 Jahre alt. Als eines der ältesten Freibäder Bayerns begeistert es mit Naturbadeteich, Jugendstil-Charme und Lage direkt an einer Felswand. Das Wasser stammt aus einer Quelle, erfrischend kühl und kristallklar. Eine historische Fotoausstellung zeigt ab Mai die Geschichte des Bades. 40. Geburtstag des Kissinger Sommers : Bad Kissingen feiert vom 11. Juni bis 18. Juli vier Jahrzehnte Weltklasse-Konzerte zwischen prachtvollen Kurbauten, wo einst Europas Hochadel flanierte. Nach dem Kulturgenuss können Sie in der KissSalis Therme mit warmem Heilwasser entspannen.

: Bad Kissingen feiert vom 11. Juni bis 18. Juli vier Jahrzehnte Weltklasse-Konzerte zwischen prachtvollen Kurbauten, wo einst Europas Hochadel flanierte. Nach dem Kulturgenuss können Sie in der mit warmem Heilwasser entspannen. 30 Jahre Taubertal-Festival: Eines der größten Open-Air-Festivals Süddeutschlands feiert vom 6. bis 9. August Jubiläum – Rock, Pop und Alternative zwischen Weinbergen und Burgen im Taubertal.

🗓️ So planen Sie Ihren Franken-Urlaub 2026 Anreise aus Österreich:

Direktverbindungen mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der Deutschen Bahn (DB) machen die Anreise unkompliziert. Vor Ort kommen Sie mit den Bussen und Bahnen des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft fast überall hin – von der Therme bis zum Wanderweg. Franken ist damit Vorreiter für nachhaltigen Tourismus in Deutschland. Beste Reisezeit für Franken:

Frühling und Herbst sind ideal für Wanderungen und Radtouren. Im Sommer locken Festivals wie das Bardentreffen und Freibäder. Im Winter laden Thermen, Christkindlmärkte und gemütliche Wirtshäuser zum Entspannen ein. Inspiration und Buchung:

Das kostenlose Urlaubsmagazin „Franken – Freude am Entdecken“ zeigt auf rund 120 Seiten die Highlights 2026 – hochwertig gedruckt oder online als Blätterkatalog. Über die Website von FrankenTourismus gelangen Sie direkt zu den Buchungsmöglichkeiten der 16 fränkischen Urlaubslandschaften. Wohnmobil und Motorrad:

Franken ist ideal für Wohnmobil-Reisende. Stellplätze liegen oft direkt an Thermen, Kurparks oder Altstädten. Auch Motorradfahrer:innen finden abwechslungsreiche Strecken, idyllische Rastplätze und motorradfreundliche Gastbetriebe. Nachhaltiger Urlaub in Franken:

Zehn Naturparks bedecken fast die Hälfte der Region – von den Wipfelmeeren im Frankenwald über die Wacholderheiden im Naturpark Altmühltal bis zu den Weinlandschaften im Naturpark Haßberge. Naturnahe Unterkünfte wie Tiny Houses, Schäferwagen oder Baumhaushotels machen den nachhaltigen Urlaub zum Erlebnis.