5 Gründe, warum Deutschland 2026 Ihr nächstes Reiseziel sein sollte

Deutschland gehört zu den Lieblingsreisezielen der Österreicher:innen und das nicht ohne Grund. Wer das Land kennt, weiß: Hinter der vertrauten Oberfläche aus Burgen, Bier und Bratwurst steckt eines der kulturell reichsten, kulinarisch vielfältigsten und architektonisch überraschendsten Reiseziele Europas. Und 2026 ist dafür ein besonders guter Zeitpunkt – gleich aus fünf Gründen.

💡 Wussten Sie, dass … 🏛️ … Deutschland mit rund 6.800 Museen die höchste Museumsdichte der Welt hat – von großen Kunsthäusern bis zu kuriosen Spezialmuseen über Spielzeug, Design oder Street Art? 🎭 … rund ein Drittel aller Opernaufführungen weltweit in Deutschland stattfindet? Über 80 Opernhäuser – kein anderes Land kommt auch nur annähernd heran. 🌍 … Deutschland mit 53 UNESCO-Welterbestätten weltweit auf Platz 3 rangiert – hinter Italien und China? Von mittelalterlichen Altstädten über Industriekultur bis zu Barockschlössern ist alles dabei. 🏰 … es in Deutschland mehr als 25.000 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser gibt? Damit ist kein anderes Land in Europa auch nur annähernd so reich an historischen Bauwerken dieser Art.

1. Kulinarik: Weit mehr als Bratwurst und Biergarten Deutsche Städte haben sich in den letzten Jahren zu echten Kulinarik-Destinationen entwickelt – mit einer Vielfalt, die von internationaler Spitzengastronomie bis zu tief verwurzelten regionalen Traditionen reicht und dabei alles dazwischen neu erfindet. Allein Berlin trägt 28 Michelin-Sterne in 22 Restaurants, darunter ein Drei-Sterne-Haus, mehrere Zwei-Sterne-Adressen und frisch ausgezeichnete Newcomer-Küchen. In München, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt hat sich parallel eine eigene kulinarische Handschrift entwickelt: bayerische Wirtshauskultur trifft internationale Fine-Dining-Szene, norddeutsche Fischküche trifft kreative Street-Food-Konzepte. Und Leipzig überrascht mit einer jungen, aufstrebenden Gastronomieszene, die in kurzer Zeit internationale Aufmerksamkeit gewonnen hat.

Das Besondere: Der Wechsel zwischen Spitzengastronomie und bodenständiger Küche gehört in Deutschland zum Reiseerlebnis dazu. Auf das mehrgängige Abendmenü folgt am nächsten Morgen der Marktstand mit regionalen Käse- und Wurstspezialitäten – und mittags sitzt man vielleicht in einem Weinkeller in Franken oder einem Biergarten in Bayern, in dem sich seit Jahrzehnten wenig verändert hat außer dem Jahrgang. Wer vegetarisch oder vegan unterwegs ist, findet in deutschen Großstädten heute eines der dichtesten Angebote Europas. Allein Berlin zählt über 225 vegetarische und vegane Restaurants, sechs davon mit dem Grünen Stern des Guide Michelin für besondere Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Wer eigens wegen des Weins reist, ist in Deutschland ebenfalls richtig: Mit 13 anerkannten Anbaugebieten – von der Mosel über den Rheingau bis nach Franken – bietet das Land eine Weinkultur, die Kenner:innen längst als unterschätzte Weltklasse einschätzen. Viele dieser Regionen liegen direkt an Städten, die sich ideal mit Weinwanderungen, Vinotheken und Kellerführungen kombinieren lassen. Hier erfahren Sie mehr zu der kulinarischen Vielfalt Deutschlands.

Was Sie konkret erwartet: Lebhafte Markthallen und Street-Food-Festivals, Weinregionen wie Franken oder die Mosel zum Entdecken und Verkosten, regionale Spezialitäten, die von Küste bis Alpen vollkommen verschieden sind – und eine Restaurantszene, die 2026 in fast jeder deutschen Großstadt neu und spannend ist. Kurz zusammengefasst: Kulinarisch Reisende finden in Deutschland auf engem Raum eine Bandbreite, die kaum ein anderes Land in Europa bietet – vom Drei-Sterne-Dinner bis zur legendären Currywurst, die 1949 in Berlin erfunden wurde.

2. Kultur & Museen: Das Land mit der höchsten Museumsdichte der Welt Rund 6.800 Museen. Das ist keine Zahl, die man so einfach hinnimmt – das ist eine Museumsdichte, die Deutschland weltweit an die Spitze setzt. Von großen Kunstsammlungen über Technik- und Designmuseen bis zu Häusern über Schokolade, DDR-Alltag oder Street Art: Fast jede Stadt hat mindestens eine Institution, für die es sich lohnt, eigens hinzufahren.

2026 verdichtet sich das Kulturjahr weiter. Die erste große Werkschau des Bildhauers Constantin Brancusi in Deutschland seit über 50 Jahren, mehr als 100 Meisterwerke des französischen Impressionismus in einer einzigen Ausstellung in Berlin, eine neue große Freiheitsausstellung im Humboldt Forum, die von der Friedlichen Revolution 1989 ausgeht – das ist kein lokales Kulturprogramm, das ist internationale Ausstellungsqualität.

Rund ein Drittel aller Opernaufführungen weltweit findet in Deutschland statt. Mit über 80 Opernhäusern – darunter die Semperoper in Dresden, das Markgräfliche Opernhaus im fränkischen Bayreuth und das Hessische Staatstheater in Wiesbaden – steht kein anderes Land auch nur annähernd so da. Wer Kulturgeschichte buchstäblich atmen möchte, findet in Weimar einen Ort, der seinesgleichen sucht: Goethe, Schiller, Bauhaus und Nationaltheater auf engstem Raum – und das alles in einer Stadt, die man an einem Nachmittag zu Fuß erkunden kann. Dazu kommen Musicalproduktionen, klassische Festivals, Sommerprogramme und zeitgenössische Formate, die Hochkultur neu denken.

Was Sie konkret erwartet: Weltklasse-Ausstellungen in Häusern, die man an einem Tag gar nicht vollständig sehen kann, lebendige Theater- und Opernszenen in fast jeder größeren Stadt, und immer wieder das Überraschungsmoment des kleinen, spezialisierten Museums, das man so nicht erwartet hätte. Kurz zusammengefasst: Kulturreisende finden in Deutschland ein Angebot, das selbst bei mehrwöchigen Aufenthalten nicht erschöpft ist. 2026 ist das Programm besonders dicht.

3. UNESCO-Welterbe & historische Altstädte: Geschichte, die man gehen kann Deutschland hat 53 UNESCO-Welterbestätten – und belegt damit Platz 3 der Länder mit den meisten Auszeichnungen. 2026 gibt es zudem gleich mehrere Jubiläen: Die mittelalterliche Altstadt Regensburg feiert 20 Jahre UNESCO-Welterbe-Status, die Zeche Zollverein im Ruhrgebiet ihr 25-jähriges. Was diese Orte auszeichnet, ist nicht nur ihr Alter. Es ist ihre Zugänglichkeit. Mittelalterliche Gassen, Fachwerkhäuser, Marktplätze und Dome lassen sich zu Fuß erleben, ohne Eintritt, ohne Voranmeldung, ohne Warteschlange. Hanseatische Küstenstädte an Nord- und Ostsee, lebendige Metropolen, mittelalterliche Binnenstädte im Landesinneren wie Quedlinburg, barocke Städte voller Glanz, Industrie-Welterbe wie die Zeche Zollverein, die zeigt, wie das Ruhrgebiet seine Geschichte als Kulturort neu erfindet: Die Bandbreite ist groß. Wer den Städten zwischendurch entfliehen möchte, findet auf Sylt einen der ungewöhnlichsten Kontraste Deutschlands: Nordseestrand, Dünen und ein Inselgefühl, das sich keine zwei Zugreisestunden von Hamburg entfernt anfühlt wie eine andere Welt.

Studentenstädte wie Freiburg, Münster oder Göttingen verbinden mittelalterliche Altstadtkerne mit lebhaftem Gegenwartsleben. Das eine ist ohne das andere kaum vorstellbar: Morgens durch ein Stadttor laufen, das seit 700 Jahren steht, abends in einer Bar sitzen, die erst letztes Jahr eröffnet hat. Wie charmant die maritimen Städte Deutschlands sind, können Sie bei einem Roadtrip durch Schleswig-Holstein am eigenen Leib erfahren. Was Sie konkret erwartet: Orte, die Geschichte nicht inszenieren, sondern leben. Kompakte Städte, in denen sich ein voller Tag Programm in wenigen Gehminuten zusammenfügt. Kurz zusammengefasst: Für alle, die Städtereisen mit echtem historischem Tiefgang verbinden wollen – ohne dabei auf Gegenwart zu verzichten – ist Deutschland eine der dichtesten Optionen in Europa.

4. Shopping: Zwischen Luxusmeile, Konzeptstore und Sonntagsflohmarkt Shopping in Deutschland bedeutet selten nur Einkaufen. Es bedeutet: durch kreative Viertel schlendern, lokale Labels entdecken, an einem Flohmarkt stöbern, der mehr Stadtfest als Markt ist.

Die großen Einkaufsstraßen sind bekannt – die Königsallee in Düsseldorf steht für Luxus und internationales Design, die Zeil in Frankfurt zählt zu den meistbesuchten Einkaufsstraßen Deutschlands überhaupt. Stuttgart überrascht mit einer Innenstadt, die Einkaufen, Architektur und Gastronomie auf ungewöhnlich engem Raum verbindet – und dabei weit mehr zu bieten hat, als man von außen erwartet. Das interessantere Einkaufen passiert aber oft in den Kreativvierteln: In Berlin-Mitte, dem Kölner Ehrenfeld oder der Dresdner Neustadt haben sich Konzeptstores, nachhaltige Modelabels und unabhängige Boutiquen angesiedelt, die eine eigene Handschrift haben – weit entfernt von Shoppingcenter-Uniformität.

Flohmärkte sind in Deutschland Stadtkultur. In vielen Städten sind sie sonntägliche Institutionen mit Straßenessen, Musik und dem gelegentlichen Fund, für den man jahrelang sucht. Vintage-Boutiquen und Second-Hand-Stores sind längst kein Nischenthema mehr, sondern fester Bestandteil des Stadtalltags – und ein Zeichen dafür, wie Nachhaltigkeit im deutschen Stadtleben angekommen ist. Erfahren Sie hier, wo Sie in Deutschland gut shoppen können.

Was Sie konkret erwartet: Eine Einkaufslandschaft, die von internationalen Luxusmarken bis zu handgemachten Einzelstücken alles bereithält – und bei der der Weg durchs Viertel oft genauso viel Erlebnis ist wie der Kauf selbst. Kurz zusammengefasst: Wer mehr sucht als Kettengeschäfte, findet in deutschen Städten eine Szene aus Konzeptstores, Wochenmärkten und Vintage-Läden, die zum Entdecken einlädt – auch ohne konkretes Kaufziel.

5. Musikfestspiele & Events: Ein Jubiläumsjahr, das seinesgleichen sucht 2026 ist in Deutschland kein gewöhnliches Veranstaltungsjahr. Die Richard Wagner Festspiele in Bayreuth feiern ihr 150-jähriges Jubiläum. Seit 1876 reisen Musikliebhaber:innen aus aller Welt in das von Wagner eigens erbaute Festspielhaus, das bis heute für seine außergewöhnliche Akustik bekannt ist. Karten sind entsprechend begehrt, aber wer kein Ticket bekommt, ist nicht außen vor: Konzerte, Ausstellungen und Veranstaltungen finden das gesamte Jubiläumsjahr über in vielen deutschen Städten statt: Wagner ist 2026 in ganz Deutschland erlebbar. Daneben ist das Eventjahr voll: Frankfurt und die Rhein-Main-Region tragen 2026 den Titel World Design Capital und zeigen ein ganzes Jahr lang Projekte zu Design, Architektur und urbanem Wandel. Die Berlin Freedom Week im November bringt Stimmen aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur zusammen – bewusst rund um den Jahrestag des Mauerfalls. Und über das Jahr verteilt füllen Karneval der Kulturen, Fête de la Musique, Klassikfestivals und Open-Air-Programme den Kalender – in Kleinstädten genauso wie in Metropolen. Kurz zusammengefasst: 2026 gibt es in Deutschland mehr Gründe als gewöhnlich, einen konkreten Reisezeitpunkt zu wählen. Das Festspieljubiläum in Bayreuth ist dabei das prominenteste – aber längst nicht das einzige.

Anreise nach Deutschland mit Zug, Bus und Flug Zug: Mit dem Nightjet der ÖBB reisen Sie bequem über Nacht von Wien nach Deutschland – abends einsteigen, morgens ausgeruht ankommen. Die Verbindung führt direkt nach Berlin , aber auch München und Frankfurt sind per Bahn schnell und komfortabel erreichbar. Der Sparschiene Schlafwagen Double ist ab 89,90 Euro pro Person erhältlich, inklusive Bettplatz, Frühstück und Toilettenartikel. Alle Buchungsinfos finden Sie direkt bei der ÖBB.

Bus: Wer flexibel und günstig reisen möchte, findet mit Fernbussen eine praktische Alternative. Anbieter wie FlixBus verbinden Wien regelmäßig mit Berlin , München und Frankfurt – oft zu sehr günstigen Preisen, direkt in die Stadtzentren.

Flug: Für schnelle Verbindungen bieten sich die großen deutschen Flughäfen an. Frankfurt Airport ist einer der meistfrequentierten Hubs Europas, München überzeugt mit seiner Anbindung an die Innenstadt, und Berlin Brandenburg (BER) ist das Tor zur Hauptstadt. Von Wien aus sind alle drei Ziele in rund einer Flugstunde erreichbar.

Anreise per Direktflug mit Austrian Airlines Von Wien gibt es Direktflüge nach Frankfurt, Hannover, Leipzig, Berlin und Stuttgart. Buchen Sie hier Ihren Direktflug nach Deutschland.