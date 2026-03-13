Urlaub am Meer oder Städtetrip? Wer sich nicht festlegen möchte, findet im nördlichsten Bundesland Deutschlands – Schleswig-Holstein – die perfekte Kombination, und das in ganz unterschiedlichen Facetten. Norddeutsche Städte wie Kiel, Flensburg und Lübeck verbinden urbanes Flair, Kultur und beeindruckende Architektur mit unmittelbarer Nähe zum Meer. Friedrichstadt und Mölln hingegen locken mit historischem Altstadtcharme, idyllischen Kanälen und Seenlandschaften, die zum Entspannen einladen. Alles wie geschaffen für eindrucksvolle Rundreisen, spontane Wochenendtrips und spannendes Sightseeing – instagrammable Hotspots inklusive.

1. Kiel erleben: Förde, Hafen & maritimes Flair Moin aus der Sailing City Kiel! Wasser bestimmt das Leben in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, denn hier dreht sich alles um die Ostsee und die Förde, ein langer Arm der Ostsee, der sich tief ins Landesinnere schneidet und Kiel in zwei Uferseiten teilt. Ob beim Bummeln entlang der Kiellinie, beim Entspannen am Strand, beim Flanieren im Hafen oder bei einem kleinen Klönschnack zwischendurch – in Kiel vereint die Ostsee Ruhe und Abenteuer. Die Förde reicht bis ins Stadtzentrum und verleiht der Stadt ihr unverwechselbares maritimes Flair.

Strandfans und Wassersportler:innen kommen in Kiel voll auf ihre Kosten: Stand-up-Paddling, Segeln, Windsurfen und Kiten direkt an der Ostsee oder im Segelcamp versprechen Action und das unverwechselbare Kieler Lebensgefühl. Nach so viel Action ist Entspannung mit Meerblick angesagt – etwa in der Rune Sauna an der Kiellinie oder in den mobilen Saunawagen in Heikendorf und Laboe. Mutige können nach der Sauna auch direkt ins kühle Nass springen.

Ein kurzer Abstecher ins Aquarium Geomar verspricht tierische Begegnungen. Besonders beliebt sind die verspielten Seehunde, die man bei Fütterungen oder beim Training beobachten kann. Für Kulturfreund:innen lohnt sich ein Streifzug durch das Stadtmuseum Warleberger Hof mit spannenden Einblicken in die Geschichte Kiels, das Schifffahrtsmuseum mit seiner maritimen Tradition und das Zoologische Museum. Direkt an der Förde lädt der Alte Botanische Garten zum Verweilen ein – mit seiner Vielfalt an Pflanzen und Tieren, eindrucksvollen Baumriesen und einem herrlichen Blick über die Kieler Förde.

🦀Tipp: Cafés, Restaurants und Bars in Kiel Wer Stadt- und Hafenflair verbinden möchte, findet am Holstenfleet oder am Bootshafen den perfekten Ort für eine Pause. Hier locken Cafés, Restaurants und Bars mit kulinarischen Köstlichkeiten, während das maritime Treiben direkt vor der Tür weitergeht. Ob mit Matjes oder saftigen Krabben: Ein Fischbrötchen an der Kiellinie ist Pflicht. In den traditionellen Fischrestaurants und Fischbuden serviert man Labskaus oder Kieler Sprotten, während moderne Restaurants regionale Zutaten zu internationalen Gerichten kombinieren, etwa Sushi mit frischem Fisch aus der Ostsee.

2. Flensburg: So punktet die Stadt am Tor zum Norden Direkt an der Förde und nur einen Steinwurf von Dänemark entfernt, vereint Flensburg norddeutsche Ruhe mit skandinavischem Flair. Jahrhunderte lang gehörte die Stadt zum dänischen Königreich, und dieses kulturelle Erbe ist bis heute spürbar. Ein Spaziergang durch die Altstadt – vom historischen Nordertor bis zum belebten Südermarkt – fühlt sich an wie eine Zeitreise durch 700 Jahre Stadtgeschichte.

Ein Blick in die Geschichte lohnt sich in Flensburg besonders: Die Lage am Wasser prägte die Stadt als bedeutende Seestadt – und der Rumhandel brachte ihr Wohlstand und Weltruhm. Im 18. Jahrhundert war der Hafen ein wichtiges Drehkreuz für die Westindien-Flotte, die Rohrzucker und Rum aus der Karibik brachte. In Flensburg wurden diese exotischen Waren veredelt und in alle Welt verschifft. Noch heute erinnern der Flensburger Rum und die Rum- und Zucker-Meile an diese bewegte Zeit.

Hoch über dem Westufer von Flensburg liegt der Museumsberg Flensburg, eines der größten Museen Schleswig-Holsteins. Mit weitem Blick über Stadt und Förde präsentiert er Kunst und Kultur vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert und macht die kulturelle Vielfalt der Region eindrucksvoll erlebbar. Zu den Highlights zählen originale Bauernstuben, eine deutschlandweit einzigartige Möbelsammlung mit über 900 historischen Stücken sowie Werke von Emil Nolde, Erich Heckel und Hans Christiansen.

Der historische Hafen und die maritime Kulisse der Förde prägen das Leben in Flensburg seit Jahrhunderten. Vom Hafen aus starten Ausflüge mit der MS Viking, dem restaurierten Salondampfer Alexandra, Kajaktouren oder entspannte Fahrten mit Elektrobooten.

⚓Tipp: Flensburgs schönste Plätze am Wasser Zum Lebensgefühl der Stadt gehört ein entspanntes Strandleben. Wer Flensburg ganz nah am Wasser erleben möchte, findet mehrere Strände in unmittelbarer Nähe: Solitüde und Ostseebad oder Wassersleben direkt an der dänischen Grenze. Ein besonderer Aussichtspunkt ist der 26 Meter hohe Wasserturm Flensburg-Mürwik. Von seiner Plattform eröffnet sich ein weiter Blick über Stadt und Förde bis nach Dänemark.

3. Friedrichstadt: Das kleine Amsterdam des Nordens Wo schmale Grachten durch die Stadt ziehen, holländische Treppengiebel auf gepflasterte Straßen treffen und Fahrräder an kleinen Brücken lehnen, entfaltet Friedrichstadt seinen ganz eigenen Zauber. Zwischen Eider und Treene gelegen, wirkt das „kleine Amsterdam des Nordens“ zugleich norddeutsch und überraschend weltoffen. Wasser, Weite und Geschichte bestimmen das Bild – und laden dazu ein, das Tempo zu drosseln und sich auf über 400 Jahre Stadtgeschichte einzulassen.

Friedrichstadt wurde 1621 von Herzog Friedrich III. von Schleswig-Gottorf gegründet. Holländische Remonstranten, die ihre Heimat aus religiösen Gründen verlassen mussten, halfen beim Aufbau der Stadt und brachten Erfahrung, Ideen – und den bis heute prägenden Stadtgrundriss mit rechtwinkligen Straßen, Grachten, Brücken und stufenförmigen Giebeln. Schon früh erhielt Friedrichstadt den Beinamen „Stadt der Toleranz“, denn unterschiedliche Glaubensgemeinschaften durften hier ihren Glauben frei ausüben. Noch heute erinnern Kirchen und die Synagoge an diese besondere Geschichte.

Bei einem Bummel durch die gepflasterten Straßen begegnet man auf Schritt und Tritt Zeugen der Vergangenheit: alte Hausmarken, ehrwürdige Backsteinfassaden und die berühmten Treppengiebelhäuser verleihen der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht. Wer tief in die Stadtgeschichte eintauchen möchte, besucht das Museum Alte Münze Friedrichstadt. Gleich daneben erwartet Besucher:innen die größte Modellbahn-Schauanlage des Landes: Über 4.500 Figuren, 101 digital gesteuerte Züge auf rund 1,3 Kilometern Strecke sowie Tag-Nacht-Zyklen, Feuerwerk und sogar Gewitter lassen detailreiche Miniaturwelten lebendig werden.

Neben Kultur und Architektur ist Friedrichstadt auch ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren. Nur wenige Minuten vom Marktplatz entfernt beginnt die weite Flusslandschaft von Eider und Treene mit Deichen, Wiesen und charmanten Dörfern – eine ruhige Alternative zur Nordseeküste. Gut ausgeschilderte Wege führen vorbei an Feldern und durch kleine Orte, die ihren gewachsenen Charme bewahrt haben. Ein besonderes Ziel ist das Storchendorf Bergenhusen mit seinem Naturschutzzentrum, wo sich mit etwas Glück Weißstörche beobachten lassen.

🍴Tipp: Friedrichstadt kulinarisch entdecken Wer bei all den schönen Eindrücken hungrig wird, sollte auf keinen Fall die Fischbrötchen verpassen – frisch und herzhaft, ideal für einen Spaziergang entlang der Grachten. Für gemütlichere Mahlzeiten empfiehlt sich ein Besuch in Restaurants mit nordfriesisch inspirierten Gerichten, holländischen Spezialitäten oder regionalen Klassikern wie Grünkohl oder Matjes. Viele Lokale liegen direkt am Wasser und bieten einen herrlichen Blick auf die historischen Fassaden. In den kleinen Cafés der Altstadt lockt zudem hausgemachter Orangenkuchen – eine süße Erinnerung an den holländischen Einfluss der Stadt.

4. Mölln: Eine Inselstadt wie aus dem Bilderbuch Ein Streifzug durch die Eulenspiegelstadt Mölln gleicht dem Blättern in einem Märchenbuch. Zwischen Backsteingotik, tiefblauen Seen und dem allgegenwärtigen Geist eines legendären Schalks entfaltet sich eine feine Mischung aus historischer Architektur, wunderschöner Natur und feinem Humor. Die Geschichte beginnt am Marktplatz, wo Till Eulenspiegel am Brunnen wartet. Wer seine bronzene Schuhspitze und seinen Daumen gleichzeitig reibt, dem winkt Glück – und von hier aus startet der Rundgang durch die Altstadt.

❓Wussten Sie, dass ... ... der Name Mölln „Ort am trüben Wasser“ bedeutet? Er erinnert an die Salztransporte, die das Wasser einst trübten und der Stadt großen Wohlstand brachten. Als wichtiger Knotenpunkt der Alten Salzstraße war Mölln sprichwörtlich „auf Salz gebaut“.

Zwischen Kurpark-Idylle und Wildpark-Abenteuer zeigt sich die Eulenspiegelstadt von ihrer erholsamsten Seite. Der denkmalgeschützte Kurpark lädt mit Kneipp-Gärten, Klangschalen und stimmungsvollen Sonntagskonzerten zum Verweilen ein. Wer es lieber aktiv mag, schwingt sich aufs Rad und erkundet die seenreiche Umgebung oder spaziert entlang der Ufer. Zwischen Bootsfahrten auf glitzernden Seen und einem Abstecher ins gotische Rathaus am Markt – heute Stadtmuseum – fügt sich alles zu einem abwechslungsreichen Tagesprogramm, das Naturgenuss und historische Entdeckungen harmonisch vereint.

Kulinarisch öffnet Mölln ein weiteres Kapitel seiner Geschichte. Auf dem Lauenburg'schen Teller verbinden Spitzenköch:innen regionale Zutaten und traditionelle Komponenten zu überraschend feinen Kreationen. Frisch gefangene Fische aus den heimischen Gewässern – Hecht, Zander, Barsch, Aal oder Regenbogenforelle – sowie Wild und aromatische Pilze aus den umliegenden Wäldern bereichern das kulinarische Angebot. So schmeckt man in den Möllner Restaurants die Landschaft förmlich auf der Zunge: Vom ersten Gang bis zum letzten Schluck spürt man, wie tief die Stadt in ihrer Region verwurzelt ist.

5. Lübeck für alle Sinne: UNESCO-Schätze und Marzipanträume Lübecks von Wasser umgebene Altstadt ist ein wahrer Sehnsuchtsort. Schon von weitem kündigt die Skyline der sieben Türme von Lübeck die Stadtgeschichte an: fünf gotische Hauptkirchen, allen voran St. Marien, die als Mutterkirche der Backsteingotik im Ostseeraum gilt. Wer schwindelfrei ist, erklimmt die Aussichtsplattform der Petrikirche – und steht plötzlich über den glitzernden Flussläufen, Dächermeeren und verwinkelten Gassen der Altstadt. Bei klarer Sicht reicht der Blick bis nach Travemünde, und man erkennt, wie die Stadt zwischen Wasser und Backstein zu einem lebendigen Zeitdokument verschmilzt.

Lübeck, mittelalterliche Hansestadt und seit 1987 UNESCO-Welterbe, zeigt als erste komplett erhaltene Altstadt Nordeuropas ihren ursprünglichen Stadtgrundriss. Die von Wasser umflossene Insel glänzt mit einer Dichte historischer Bausubstanz: imposante Bürgerhäuser, kunstvolle Kirchen und Backsteinfassaden formen die Silhouette, die die Stadt unverwechselbar macht. Holstentor und das prachtvolle Rathaus stehen wie Zeitzeugen der Hanse und sind ideale Ausgangspunkte für Spaziergänge und Sightseeing-Trips durch Jahrhunderte Handels- und Kulturgeschichte.

Hinter den ehrwürdigen Fassaden verbergen sich über 90 Gänge und versteckte Höfe, die zum Erkunden einladen. Zwischen Fachwerk und Kopfsteinpflaster erzählt die Stadt ihre Geschichten weiter: Insgesamt 13 Museen bereichern die UNESCO-Altstadt – alle bequem fußläufig erreichbar – und gewähren spannende Einblicke in Kunst, Hansegeschichte sowie in das Leben berühmter Lübecker Nobelpreisträger wie Thomas Mann, Willy Brandt und Günter Grass.

Genusstipp: Lübeck kulinarisch erleben Zwischen Backsteinfassaden und Kopfsteinpflaster zeigt die Hansestadt ihre kulinarische Vielfalt: Von modernen norddeutschen Gerichten bis zum weltberühmten Lübecker Marzipan bieten Restaurants, Cafés und Konditoreien ein breites Genussangebot.

Nordsee, Ostsee und viele Eindrücke: Auf Entdeckertour durch Schleswig-Holsteins Städte Wer Lust auf abwechslungsreiche Abenteuer, Städtetrips und Ausflüge zwischen Nordsee und Ostsee hat, sollte Schleswig-Holsteins Städte ganz oben auf die Reiseliste setzen. Von der maritimen Leichtigkeit Kiels über das skandinavisch geprägte Flensburg, das romantische Grachtenflair Friedrichstadts, das verträumte Seenidyll Möllns bis hin zur majestätischen Hansestadt Lübeck – jede Stadt erzählt ihre eigene Geschichte, jede Ecke lädt zu Entdeckungen ein.

Schleswig-Holstein vereint dabei ein kleines Stück Venedig, Dänemark, Hawaii und Amsterdam: Grachten, Küstenflair, sonnige Strände an Ostsee und Nordsee, Deiche und holländische Giebelhäuser warten nur darauf, entdeckt zu werden. Ob beim Stand-up-Paddling, Surfen oder Segeln, beim Radeln durch vielfältigen Landschaften, beim Wandern entlang der Küstenpfade, beim Bummeln durch historische Gassen oder beim Genießen des Sonnenuntergangs über der Ostsee – in Schleswig-Holstein treffen Postkartenidylle und unvergessliche Urlaubserlebnisse aufeinander.