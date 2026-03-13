Morgens ein Kaffee im Kiez, mittags eine Ausstellung von Weltrang, abends Streetfood am Wasser – und dazwischen überraschend viel Grün. Berlin zeigt sich 2026 so entspannt wie selten zuvor. Wer die Hauptstadt besucht, muss sich nicht mehr zwischen Kulturtrip, Genussreise oder Sommerurlaub entscheiden. Große Shows, internationale Ausstellungen, neue Kulinarik-Hotspots und ein dichtes Veranstaltungsjahr treffen auf kurze Wege, lebendige Nachbarschaften und Orte, die mehr Alltag als Sehenswürdigkeit sind.

Schon gewusst? Berlin hat mehr Brücken als Venedig: Man mag es kaum glauben, aber Berlin verfügt über rund 1.100 Brücken und schlägt damit sogar die Lagunenstadt Venedig, die "nur" 400 Brücken vorweisen kann.



und des . Die Currywurst wurde bereits 1949 in Charlottenburg kreiert und der Döner folgte Anfang der 1970er-Jahre in Kreuzberg. In der Berlin Icebar herrscht ganzjährig bei konstant minus zehn Grad Celsius echtes Arktis-Feeling, während Gäste mit spezieller Thermokleidung ausgestattet werden.

Kiezleben in Berlin: So erleben Sie die Stadt abseits der Sehenswürdigkeiten Ein paar Schritte vom nächsten Bahnhof entfernt sitzen Menschen vor Cafés, aus einem Innenhof klingt Musik, am Abend verlagert sich das Leben auf Plätze und Gehsteige – vieles passiert gleichzeitig und doch auf engem Raum. Berlin zeigt sich zuerst im Alltag seiner Viertel: auf Märkten, in Parks, vor Spätis und an Straßenecken, an denen man eher stehen bleibt als weitergeht.



Berlin besteht aus zwölf Bezirken und unzähligen Kiezen – jeder mit eigener Geschichte, Architektur und sozialer Prägung. Typisch für viele Viertel sind umgenutzte Industriebauten als Kulturorte, kleine Cafés und Märkte, Markthallen, viel Grün sowie überraschend viele Wasserflächen. Für Besucher:innen besonders praktisch: Die Wege zwischen Alltag, Kultur und Gastronomie sind kurz und lassen sich gut kombinieren.

In Berlin-Mitte konzentrieren sich rund um Hackescher Markt und Oranienburger Straße Ausgeh- und Kulturleben. Die Auguststraße funktioniert als kompaktes Galerien-Quartier, die Torstraße bündelt neue Gastronomie- und Lifestyle-Konzepte, während die Linienstraße Designshops, Ateliers und Stadtgeschichte auf wenigen hundert Metern verbindet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Dagmar Schwelle Am Flohmarkt am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain kann man jeden Sonntag durchschlendern und nach den schönsten Dingen stöbern.

In Kreuzberg steht die Oranienstraße für ein besonderes Lebensgefühl, ergänzt wird das Bild durch die dichte Bar- und Cafélandschaft, die vor allem am Abend ihre ganze Pracht entfaltet. Neukölln gilt als besonders vielfältig und lebendig, mit starkem internationalem Einfluss. In Pankow und Prenzlauer Berg zeigt sich Berlin kosmopolitisch, kreativ und vergleichsweise ruhig. Marzahn-Hellersdorf eröffnet mit original eingerichteten DDR-Wohnungen einen seltenen Blick in den Alltag der ehemaligen DDR. Kurz zusammengefasst: Berlin lässt sich effizient über Viertel statt über Einzelattraktionen erkunden. Viele Kieze sind zugleich Wohn- und Ausgehgebiete, daher gehört Rücksicht ab 22 Uhr zum Miteinander. Wer tiefer einsteigen möchte, findet zusätzliche Tipps und Routen auf der Berlin Going Local Karte – eine praktische Orientierung, um mehrere Erlebnisse an einem Tag zu verbinden und den Aufenthalt gezielt zu planen.

Diese Kultur-Highlights bestimmen Berlin 2026 Nach dem Alltag der Kieze öffnet sich die Bühne der Stadt: Abends hebt sich der Vorhang, wenige Straßen weiter beginnt eine Zirkusproduktion, und kurze Zeit später führen Museumsräume durch Kunstgeschichte. Berlin wirkt 2026 wie eine große, zusammenhängende Kulturkulisse – vom Entertainment bis zur Ausstellung. Im Friedrichstadt-Palast läuft die neue Grand Show „BLINDED by DELIGHT“. Mehr als 100 Künstler:innen stehen auf der größten Theaterbühne der Welt. Gleichzeitig präsentiert der Cirque du Soleil im Theater am Potsdamer Platz mit „ALIZÉ“ seine erste permanente Show in Europa.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Dagmar Schwelle Kunstinteressierte aufgepasst: In der Alten Nationalgalerie ist ab Mai unter anderem eine interessante Ausstellung über französischen Impressionismus zu bestaunen.

Einen klaren Schwerpunkt setzt der sogenannte French Summer. Die Neue Nationalgalerie zeigt vom 20. März bis 9. August 2026 die erste große Werkschau des Bildhauers Constantin Brancusi in Deutschland seit mehr als 50 Jahren.



In der Alten Nationalgalerie folgt von 22. Mai bis 27. September die Ausstellung über den Kunsthändler Paul Cassirer mit mehr als 100 Meisterwerken des französischen Impressionismus. Seit 1. März ist auch die Hohenzollerngruft im Berliner Dom, eine der bedeutendsten dynastischen Grablegen Europas, wieder zugänglich.

Stadt der Freiheit Gegen Jahresende macht die Berlin Freedom Week die Stadt von 7. bis 14. November 2026 erneut zur internationalen Bühne für die Themen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 bringt die stadtweite Veranstaltungswoche mit kulturellen Programmen, Workshops und interaktiven Formaten Menschen aller Generationen zusammen, offen für Berliner:innen ebenso wie für internationale Gäste. Höhepunkt ist die internationale Berlin Freedom Conference am 10. November 2026, die Stimmen aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur vereint – bewusst im zeitlichen Umfeld des Jahrestages des Mauerfalls. Ergänzend dazu eröffnet 2026 im Humboldt Forum eine neue große Freiheitsausstellung, die von der Friedlichen Revolution 1989 ausgeht und den Blick auf die Bedeutung von Freiheit heute und in Zukunft richtet.

Kurz zusammengefasst: Für Urlauber:innen bedeutet das: Große Shows, internationale Kunst und zeitgeschichtliche Themen lassen sich innerhalb weniger Tage kombinieren – auf kurzen Wegen quer durch die Stadt. Gerade 2026 bündelt Berlin Entertainment, Museumsprogramme und historische Erinnerungsorte gleichzeitig und macht den Aufenthalt planbar dicht und abwechslungsreich.

Kennen Sie schon die Berliner Mauerhäschen? In der Chausseestraße in Berlin-Mitte gibt es keine echten Tiere, sondern rund 50 kleine, goldene Häschen aus Messing im Asphalt zu bestaunen. Die Platten erinnern an die sogenannten Mauerhäschen, die im einstigen Todesstreifen zwischen Ost und West lebten und sich dort, abgeschirmt von Mauern und Stacheldraht, jahrzehntelang ungestört vermehrten. Erst als ihre Tunnel die Mauer beinahe zum Einstürzen brachten, ging es ihnen an den Kragen. Sie wurden zur Plage erklärt und zum Abschuss freigegeben. Ihre ebenso skurrile wie tragische Geschichte wurde 2009 im Oscar-nominierten Dokumentarfilm Mauerhasen erzählt – und macht bis heute sichtbar, wie selbst Tiere Teil der Berliner Mauer-Geschichte wurden.

Kein Berlin ohne Brandenburger Tor Zwischen Kiezstraßen und Kulturprogramm tauchen dann plötzlich doch die bekannten Bilder auf: ein weiter Platz, die markante Silhouette eines Tores, darüber die gläserne Kuppel des Parlamentsgebäudes. Hier wird sichtbar, dass Berlin nicht nur Alltagsstadt ist, sondern auch Bühne der Geschichte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Dagmar Schwelle Es ist DAS Wahrzeichen der Stadt: Das Brandenburger Tor ist noch immer ein Sightseeing-Highlight.

Rund um das Brandenburger Tor am Pariser Platz und den Reichstag liegt das politische und historische Zentrum der Stadt. Einen Überblick über die Dimensionen Berlins bietet der Fernsehturm mit mehr als 200 Metern Aussicht – inklusive rotierendem Restaurant Sphere. Die Teilung der Stadt wird an Orten wie der Gedenkstätte Berliner Mauer und am Checkpoint Charlie nachvollziehbar. Kurz zusammengefasst 2026 rücken diese Orte besonders in den Fokus: Zum 65. Jahrestag des Mauerbaus erinnert Berlin verstärkt an dieses Kapitel seiner Geschichte. Für Reisende bedeutet das, klassische Sehenswürdigkeiten mit historischen Einordnungen und aktuellen Gedenkformaten in einem Besuch zu verbinden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Visit Berlin Die bekannte Oberbaumbrücke verbindet die beiden Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain und ist auch im Frühling einen Besuch wert.

Öffis in Berlin: So bewegen Sie sich am besten fort In Berlin braucht man kein Auto – im Gegenteil: Am schnellsten kommt man mit den Öffis voran. U-Bahn, S-Bahn, Tram, Busse und sogar Fähren bilden ein dichtes Netz, mit dem sich praktisch alle Sehenswürdigkeiten bequem erreichen lassen. Wichtig ist das Zonensystem: A umfasst die Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings

umfasst die Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings B reicht bis zur Stadtgrenze

reicht bis zur Stadtgrenze C deckt das Umland ab – inklusive Potsdam und Flughafen BER. Wer vom Flughafen anreist oder einen Ausflug plant, braucht daher ein ABC-Ticket.

Geheimtipp: Gratis-Stadtrundfahrt mit dem Öffi-Ticket In Berlin braucht man nicht zwangsweise Geld für die berühmten Hop-On-Hop-Off-Busse ausgeben. In der deutschen Hauptstadt sorgen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) schon für eine gelungene Tour. Die Buslinie 100 funktioniert nämlich wie eine günstige Stadtrundfahrt – sie fährt an vielen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei und kostet nur einen normalen Fahrschein. Also einfach einsteigen und bestenfalls einen Fensterplatz ergattern.

Für Besucher:innen besonders praktisch ist die Berlin Welcome Card: Sie erlaubt freie Fahrt in den gewählten Zonen (AB oder ABC) und bietet zusätzlich bei über 170 Attraktionen mindestens 25 % Rabatt, etwa beim Fernsehturm oder im Museum. Die Karte gibt es für 48 Stunden bis 6 Tage, ein Erwachsener kann bis zu drei Kinder (6–14 Jahre) kostenlos mitnehmen.



Tickets bekommt man an Automaten, in Tourist-Infos oder per App (BVG, S-Bahn oder VBB). Wichtig: Papierfahrscheine müssen vor Fahrtantritt entwertet werden – sonst droht ein Bußgeld. Unter der Woche fahren die Bahnen etwa von 4 Uhr bis 1:30 Uhr, am Wochenende sogar die ganze Nacht.

Berlin kulinarisch: So kombinieren Sie Sterne-Restaurants, Streetfood und neue Konzepte Zwischen Stadtrundfahrt, Museumsbesuch und Spaziergang durch die Viertel fällt auf: In Berlin endet ein Programmpunkt oft direkt am nächsten Tisch. An jeder Ecke riecht es nach Streetfood, ein paar Straßen weiter wartet ein mehrgängiges Menü – Essen gehört hier selbstverständlich zum Stadterlebnis. Die Bandbreite geht hier von klassischem Streetfood, wie Currywurst oder Döner bis hin zu Fine Dining.

City of Stars Berlin ist nämlich Deutschlands Sterne-Hauptstadt: 28 Michelin-Sterne in 22 Restaurants. Ein einziges Drei-Sterne-Restaurant gibt es aktuell – Rutz unter Küchenchef Marco Müller, das 2026 sein 25-jähriges Bestehen feiert. Zur Spitze gehören außerdem Horváth, Coda Dessert Dining, Facil und das Restaurant Tim Raue. Neu ausgezeichnet wurden Loumi in Kreuzberg, Matthias in Prenzlauer Berg und pars in Charlottenburg.

Gerade deshalb wird Essen in Berlin zum Planungsvorteil: Zwischen Sehenswürdigkeiten, Kiezen und Abendprogramm liegen oft nur wenige Minuten. Kulinarik ist kein Zusatzpunkt am Ende des Tages, sondern ein fixer Bestandteil der Reise – und macht den Aufenthalt 2026 einfacher strukturierbar und abwechslungsreicher zugleich. Für Besucher:innen besonders praktisch: Kulinarik lässt sich leicht in den Tagesablauf integrieren. Laut Qualitätsmonitor liegt ein Restaurantbesuch bereits auf Platz zwei der beliebtesten Urlaubsaktivitäten – gleich hinter dem klassischen Sightseeing. Kurz zusammengefasst: Gerade deshalb wird Essen in Berlin zum Planungsvorteil: Zwischen Sehenswürdigkeiten, Kiezen und Abendprogramm liegen oft nur wenige Minuten. Kulinarik ist kein Zusatzpunkt am Ende des Tages, sondern ein fixer Bestandteil der Reise – und macht den Aufenthalt 2026 einfacher strukturierbar und abwechslungsreicher zugleich.

Fixe Hotspots Nach dem mehrgängigen Menü folgt in Berlin oft direkt der nächste Kontrast: ein Teller vom Marktstand, Essen im Stehen, viele Gerüche auf engem Raum. Zwischen Sterneküche und Streetfood liegen hier manchmal nur ein paar Straßenecken – und genau dieser Wechsel gehört zum typischen Stadterlebnis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Visit Berlin Die Kulinarik-Szene in Berlin ist ein fester Bestandteil der Stadt. Das Herz von wahren "Foodies" schlägt hier definitiv höher.

Tipp: Sightseeing mit Geschmack In diesen typischen Berliner Sehenswürdigkeiten finden sich auch hervorragende Restaurants: im Humboldt Forum : Café Alexander, Lebenswelten Bistro und das Restaurant Baret auf der Dachterrasse



: Café Alexander, Lebenswelten Bistro und das Restaurant Baret auf der Dachterrasse im Berliner Fernsehturm : das neu gestaltete Restaurant Sphere unter der Leitung von Sternekoch Tim Raue



: das neu gestaltete unter der Leitung von Sternekoch Tim Raue im Fotografiska im ehemaligen Tacheles: Restaurant Verōnika und Bars



im ehemaligen Tacheles: und Bars im Gropius-Bau: Restaurant Beba



Vegetarisch und vegan essen in Berlin Auch beim nachhaltigen Essen nimmt Berlin eine Vorreiterrolle ein. Mit mehr als 225 vegetarischen und veganen Restaurants – darunter 114 vegane und 111 vegetarische Betriebe – bietet die Hauptstadt das größte Veggie-Angebot Deutschlands. Sechs Restaurants wurden zusätzlich mit dem Grünen Stern des Guide Michelin für ihren besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Kurz zusammengefasst: Wer Essen mit Stadtteilen kombiniert, bewegt sich effizient durch die Stadt: Die Kantstraße in Charlottenburg gilt als „Little Asia“, die Torstraße bündelt neue Gastronomiekonzepte und die Oranienburger Straße gewinnt mit Neueröffnungen wie dem Restaurant Verōnika im Fotografiska weiter an Bedeutung. So lassen sich 2026 Kulinarik, Spaziergänge und Sightseeing ohne Umwege in einen Tagesablauf integrieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Dagmar Schwelle In der Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg gibt es für Feinschmecker einiges zu entdecken und vor allem zu kosten.

Berlin im Sommer erleben: Baden, Bootfahren und neue Plätze am Wasser Warme Luft, Menschen sitzen am Ufer, Boote ziehen langsam vorbei – und nur wenige Minuten entfernt beginnt wieder die Stadt. Im Sommer verschiebt sich Berlin Richtung Wasser, die Spree und die Seen werden zu Treffpunkten, nicht zu Ausflugszielen. In den Außenbezirken lassen sich Baden, Paddeln und Bootfahren unkompliziert in einen Städtetrip integrieren – etwa am Müggelsee im Bezirk Treptow-Köpenick sowie an den Seen in Zehlendorf und Spandau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Visit Berlin Willkommen in Neu-Venedig: In Berlin-Rahnsdorf im Südosten der Stadt verzweigt die Müggelspree lagunenartig in ein kleines Delta mit fünf Kanälen. Ein herrliches Plätzchen für eine Auszeit.

Ein neuer Treffpunkt entsteht direkt im Zentrum: Am Humboldt Forum lädt ab Juli 2027 eine 38 Meter breite Freitreppe am Wasser zum Sonnenbaden und Entspannen ein – ideal als Pause zwischen Museum, Spaziergang und Abendprogramm. Kurz zusammengefasst: Damit verbindet Berlin Sommerurlaub, Stadtnatur und Kultur ohne zusätzliche Anreise. Wer 2026 kommt, kann Sightseeing mit Badepause oder Bootstour verbinden und den Tagesablauf zwischen Innenstadt und Natur flexibel gestalten – ohne die Stadt zu verlassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Visit Berlin Auch auf dem Stand-up-Paddel lässt sich die Natur der Hauptstadt genießen.

Tipp: Bootfahren um die Insel der Jugend Die Insel der Jugend ist im Sommer ein echtes Idyll mitten in Berlin – mit schattigen Gastgärten, Bootsfahrten auf der Spree, Open-Air-Konzerten und entspanntem Kiezflair direkt am Wasser. Gleichzeitig blickt die Insel in Berlin auf eine bewegte Geschichte zurück: von der einstigen Ausstellungsinsel Neu-Spreeland über die Abteiinsel bis zum legendären Treffpunkt für junge Kultur in der DDR. Heute verbindet das Kulturhaus Insel Berlin diese Vergangenheit mit einem zeitgemäßen Programm aus Konzerten, Festivals und kreativen Formaten – und macht den Ort zu einem der lässigsten Sommer-Hotspots der Hauptstadt.

Entspannt nach Berlin reisen: Mit dem Nightjet von Wien in die deutsche Hauptstadt Abends noch in Wien, morgens schon in Berlin: Die Stadt rückt näher, während man schläft. Statt früher Abfahrt oder Flughafentransfer beginnt der Reisetag erst beim Aufwachen – mitten im Zentrum. Denn neben dem Flugzeug ist Berlin auch ganz bequem via Zug erreichbar. Eine praktische Möglichkeit ist über Nacht mit dem Nightjet der ÖBB ab Wien nach Berlin.

Die Sparschiene Nightjet Schlafwagen Double ist ab 89,90 Euro pro Person erhältlich (kontingentiertes und zuggebundenes Angebot inklusive Bettplatz).

Das bietet der Schlafwagen im ÖBB-Nightjet Im Schlafwagen sind unter anderem inkludiert: Standard-Abteil mit eigener Waschgelegenheit

Handtücher und Toilettenartikel wie Seife, Hausschuhe und Ohropax

bezogenes Bett mit Decke, Laken und Kopfkissen

von innen verschließbare Abteile

Rufsystem für direkten Kontakt zum Zugteam

Weckservice zur gewünschten Uhrzeit

à-la-carte-Frühstück mit Heißgetränken

zusätzliche Getränke sowie warme und kalte Snacks auf Bestellung im Abteil Alle Infos zur Verbindung und Buchung finden Sie hier.



Neben dem Schlafwagen stehen Liegewagen, moderne Mini Cabins für Alleinreisende sowie der Sitzwagen zur Verfügung. Sparschiene-Tickets sind bis zu sechs Monate im Voraus buchbar, eine fixe Platzreservierung ist enthalten. Der größte Vorteil: Die Übernachtfahrt spart nicht nur Emissionen, sondern auch eine Hotelnacht. Man steigt am Abend ein und kommt am nächsten Morgen direkt in der Stadt an – ohne verlorenen Reisetag und ohne zusätzliche Wege.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Visit Berlin Berlin lässt sich auch hervorragend mit dem Fahrrad erkunden. Mehr dazu hier.

Berlin - eine Stadt erleben 2026 zeigt sich Berlin von seiner stärksten Seite: mit international beachteten Kulturhighlights, der Berlin Freedom Week, lebendigem Kiezleben, einer der spannendsten Kulinarik-Szenen Europas und überraschend viel Sommergefühl an Spree und Badeseen. Kurze Wege, große Vielfalt und eine offene, kreative Stadtkultur machen Berlin 2026 zum idealen Ziel für alle, die mehr als nur klassisches Sightseeing suchen – sondern eine Hauptstadt, die sich jeden Tag neu anfühlt. Berlin ist eben keine Stadt, die man besucht, sondern eine Stadt, die man erlebt.