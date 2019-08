Nackenschmerzen? Kopf hoch!

Kieser Training ist seit über 50 Jahren auf gesundheitsorientiertes, effizientes Krafttraining an eigens dafür entwickelten Maschinen spezialisiert. Der Fokus richtet sich auf die Gesundheit. Mittlerweile trainieren an über 150 Standorten in Österreich, Australien, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz mehr als 270.000 Menschen nach der Kieser-Training-Methode.