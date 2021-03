Nachhaltigkeit: Mit gutem Beispiel vorangehen

Durch die zentrale Erzeugung von Wärme konnte eine Verbesserung der Luftqualität und Reduktion des CO2-Ausstoßes um rund 2,2 Tonnen/Jahr im Pöllauer Tal erreicht werden. Der im Jahre 2016 in Betrieb genommene Holzvergaser hat zusätzlich zu seinen insgesamt rund 5.500 MWh erzeugten grünen Strom bereits rund 9.000 MWh Abwärme in das Fernwärmenetz eingespeist. Das dritte Standbein ist eine Photovoltaikanlage mit 150 kWp am Dach des ÖKO-Heizkraftwerkes mit einer Jahresleistung von 165.000 kWh reinem Sonnenstrom.

Nachhaltig besser werden

Diese und viele weitere Projekte der Sparkassen tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung unseres Landes bei. „Wir wissen aber, dass es noch einiges zu tun gibt und werden uns auch in Zukunft erheblich anstrengen, um unseren Beitrag für die Erreichung der Pariser Klimaziele zu leisten. Das wird von einem ausgedehnten Angebot grüner Finanzprodukte, einem verantwortungsbewussten und nachhaltigen Umgang mit Finanzierungen bis hin zur Optimierung unserer Geschäftsprozesse reichen. Umso mehr freue ich mich, dass es die Sparkassen schaffen in vielen Bereichen schon deutliche Erfolge vermelden zu können“, erklärt Portisch. Die Nachhaltigkeitsprojekte aus den Sparkassen sind auch auf der Website des Österreichischen Sparkassenverbandes nachzulesen. Hier werden in Zukunft noch viele weitere, spannende Ideen hinzustoßen.