Bargeldloses Bezahlen ist nicht nur ein Trend, sondern längst Alltag für viele Verbraucher und Unternehmen. Angela Knötzl, als neue Country Head Österreich bei Global Payments, gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen und die vielen Vorteile des bargeldlosen Bezahlens.

Frau Knötzl, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Position als Country Head Österreich bei Global Payments. Können Sie uns etwas über die aktuellen Trends im bargeldlosen Bezahlen erzählen?

Angela Knötzl: Vielen Dank. Bargeldloses Bezahlen wird in Österreich immer beliebter, da es schnell, sicher, unkompliziert und umweltfreundlicher ist als Bargeld. Laut einer Erste Bank-Studie von 2022 nutzen 82 Prozent der Österreicher gelegentlich digitale Zahlungsmittel, nur 46 Prozent bevorzugen noch Bargeld, und 39 Prozent zahlen überwiegend oder ausschließlich digital.

Können Sie diese Vorteile näher erläutern?

Für Kunden bedeutet bargeldloses Bezahlen kürzere Wartezeiten an der Kasse und kein Suchen nach Münzen oder extra Geld abheben. Händler profitieren von schnellen Transaktionen, die den Umsatz steigern. Zudem entfällt der Aufwand für Kassenverwahrung und Bargeldtransporte, wodurch sie sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Sicherheit ist ein zentraler Vorteil. Händler vermeiden das Risiko der Bargeldverwahrung, und Kunden müssen weniger Bargeld mit sich führen – das ist besonders bei Veranstaltungen wie Festivals praktisch. Ein gutes Beispiel dafür war das Paradies Garten Festival, das komplett auf bargeldloses Bezahlen setzte und das Event in der Abwicklung sicherer, reibungsloser und ökologischer machte.

Gibt es auch ökologische Vorteile des bargeldlosen Bezahlens?

Absolut. Studien zeigen, dass Kartenzahlungen umweltfreundlicher sind als Bargeldzahlungen. Insbesondere die Erzeugung und der Transport von Bargeld verursachen -Emissionen. Eine Untersuchung der niederländischen Zentralbank (DNB) ergab,

dass eine durchschnittliche Bargeldtransaktion 4,6 g -Äquivalente verursacht, während eine Debitkartentransaktion nur 0,85 g -Äquivalente erzeugt.

Ein großes Thema ist die bargeldlose Bezahlung beim Thema E-Mobilität. Warum ist das in diesem Bereich so wichtig?

Bargeldloses Bezahlen ist zentral für die E-Mobilität, da es E-Auto-Fahrern eine flexible Nutzung von Ladestationen ermöglicht. Kartenzahlungen und mobile Lösungen machen den Prozess schneller und benutzerfreundlicher – ideal für Reisende und Gelegenheitsnutzer. Die steigende Nachfrage nach praktischen Ladelösungen macht E-Mobilität durch bargeldlose Optionen alltagstauglicher und zugänglicher.

Kartenzahlung gilt oft auch als Schlüssel für kundenfreundliche Self-Service-Angebote – welche Vorteile bringt das für Verbraucher und Betreiber?

Self-Service-Lösungen boomen – von Tankautomaten bis Hofläden bieten sie 24/7-Service ohne Personal vor Ort. Für Kunden bedeutet das mehr Komfort und Flexibilität, für Betreiber weniger Aufwand und zusätzliche Sicherheit. So können zum Beispiel Landwirte über Kartenterminals rund um die Uhr ihre Produkte anbieten, was besonders in strukturschwachen Gebieten neue Möglichkeiten schafft.

Zum Abschluss: Was würden Sie Unternehmen raten, die noch zögern, bargeldlose Zahlungen anzubieten?

Unternehmen sollten den Mehrwert für ihre Kunden erkennen: Bargeldloses Bezahlen spart Zeit, ist sicher und bietet ein modernes Einkaufserlebnis – heute mehr denn je eine Kunden-Erwartung. Und wir von Global Payments helfen Unternehmern dabei.