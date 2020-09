Mowgli, Don Juan & Voodoo Jürgens im Festspielhaus St. Pölten

Am 16. Oktober 2020 bieten Ankathie Koi & Mavi Phoenix einen Ritt durch flirrende Soundwelten. In seinem tiefgehenden Debüt thematisiert der 25-jährige Männlichkeitsnarrativa und sein eigenes Transgender-Coming-Out. Ankathie Koi wickelt indes weibliche Charaktere in implizite wie explizite Erzählungen.