So kommen Sie am Ostersamstag zu viel frischem Obst und Gemüse

Das Rund-um-Service: Gemüse, Obst, Salat, Spargel, Blumen- und Gemüsepflanzen

Seit Beginn der Corona-Krise wurde vielen bewusst, dass zahlreiche Menschen, gerade Risikogruppen, die es vermeiden wollen in Supermärkte zu gehen, nicht ausreichend mit frischem Obst und Gemüse versorgt sind. Zusätzlich gibt es erst wieder nach Ostern die Möglichkeiten Blumen und Pflanzen auf Grund der Geschäftsschließungen von Märkten und Gärtnereien zu kaufen. Gerade zu Ostern haben viele Naturfreunde aber auch das Bedürfnis ihre Gärten und Balkone mit Blumen und Pflanzen auszuschmücken und den Frühling in das urbane Stadtleben einziehen zu lassen. So haben sich kurzer Hand die Gärtnerfamilien von LGV Sonnengemüse mit dem Gemüsehändler „Grünzeug & mehr“ und der Starkl-Gärtnerei Woisetschläger zusammengetan und bieten am Ostersamstag am Gelände der LGV Sonnengemüse einen KISTL-DRIVE-IN Verkauf an.

Und so funktioniert's:

In die Boxengasse einbiegen – Fenster einen Spalt öffnen und bestellen – KISTL wird in den Kofferraum gestellt – zahlen – weiterfahren!