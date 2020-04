Junges Unternehmen mit jungen Pflanzen – Bionana aus Neusiedl am See

Im Bionana Lager in Neusiedl am See herrscht rege Betriebsamkeit, unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen natürlich. Hier werden derzeit Bio-Erdbeerpflanzen und Bio-Beerenobststräucher für den Versand vorbereitet. Vieles ist bereits ausverkauft. Ab jetzt treten rund 100 verschiedene Sorten Bio-Gemüsejungpflanzen ins Rampenlicht.