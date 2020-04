Honig, Trüffel & Co.: Wo Sie Wald- und Wiesenprodukte online bestellen können

Propolis

Propolis stärkt das Immunsystem, besonders in der Grippezeit. Propolis besteht aus über hundert natürlichen Stoffen, die von den Bienen aus Knospen, Rinden und Blättern gesammelt und aufbereitet werden. Die dabei entstandenen Harze und Balsame schützen den gesamten Bienenstock vor Keimen. Als „Antibiotikum der Bienen“ hilft es den Bienen auch gegen Viren. Sein Spektrum ist breit und die Wirkung lange anhaltend. Wir machen uns diesen Naturstoff in Kapseln, Lutschpastillen, mit Honig vermischt oder als Tinktur und Spray zunutze. In der „Apitherapie“, der Behandlung von Krankheiten mit Bienenprodukten, spielt Propolis u.a. eine zentrale Rolle in der Stärkung des Immunsystems. Setzen Sie auf regionale, in Österreich hergestellte Propolisprodukte. Da stimmen Qualität und Wertschöpfungskette. Auf www.waldundwiese.at bekommen Sie alles rund um Propolis.