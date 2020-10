Mit diesen Tipps macht E-Biken auch bei Kälte richtig Spaß

Radeln und gesund bleiben

Moderater Sport gehört neben gesunder Ernährung zu den wichtigsten Faktoren für die Erhaltung der Gesundheit, das weiß auch Felix Neureuther. Das Herz-Kreislauf-System kommt in Schwung, wir stärken die Abwehrkräfte und besonders bei Fahrten in der Natur bauen wir Stress ab und Glücksgefühle auf. Damit das so bleibt, sollten Sie auf die richtige Bekleidung achten. Echte Naturfreunde achten darauf, dass sie nachhaltige und wetterfeste Ausrüstung wie die von Jack Wolfskin wählen: