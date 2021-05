Mit diesen Beauty-Tipps strahlend in den Sommer starten

Wie also im Sommer die passende Beauty-Routine starten? Besonders wichtig ist die Gesichtsreinigung – am besten morgens und abends das gesamte Gesicht mit einem milden Reinigungsprodukt wie z.B. einem zweiphasigen Mizellenwasser, das die Haut nicht austrocknet, sanft reinigen. Gefolgt von einer leichten Tagescreme auf Gel-Creme-Basis im Gesichts-, Hals- und Dekolletee-Bereich in kreisenden Bewegungen einmassieren. Für den extra Feuchtigkeits-Kick empfiehlt sich ein Aloe Pflegefluid-Wasser. Die leichte Gel-Textur macht es möglich die Haut, durch sanftes Einmassieren mit den Fingerkuppen, auch zwischendurch mit Feuchtigkeit zu verwöhnen.



Auch die Männerhaut benötigt im Sommer spezielle Zuwendung: Männerhaut produziert ca. zweimal so viel Talg, hat größere Poren und neigt eher zu unreiner, glänzender und fettiger Haut. Besonders im Sommer sollte Mann daher auf die richtige Hautpflege setzen. Der ultimative Beauty Quick-Tipp für Männer: Morgens und abends mit einem Reinigungsgel reinigen, gefolgt von einem schnell einziehenden Feuchtigkeitsserum und abgerundet mit einer smarten Gesichts-Gel-Creme.

Mit L’Oréal Paris kann der Sommer kommen: Das Gesicht strahlt, die Haut wirkt wach und erfrischt.