Mit dem Smartphone an die Börse

Gute Gründe also, am Börsengang von Robinhood mitzuwirken, oder? Wolfsbein erklärt: „Probleme könnte es mit Regulierungsbehörden geben. Stichwort: Einschränkung oder Verbot von Transaktionen der Neueinsteiger.“ Andere Experten relativieren dieses Risiko. Ivo Welch, Professor an der Universität von Kalifornien, veröffentlichte eine Studie, in der er das Verhalten von Tradern während des Corona-Abwärtstrends im März 2020 unter die Lupe nimmt. Robinhood-User neigten dazu, „kluge Züge“ zu machen. Die Gleichung „Anfänger = schwacher Akteur am Markt“ stimme also nicht.