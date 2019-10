Mit dem E-Auto durch die Stadt

Bis Ende 2020 steht an fast jeder Straßenecke Wiens eine E-Ladestelle. 1.000 Ladestellen werden bis dahin von Wien Energie aufgestellt sein. Gerade war Halbzeit: Die 500. Ladestelle wurde kürzlich am Wiener Hauptbahnhof in Betrieb genommen. Strebl: „Damit ist die passende Infrastruktur in der Stadt sichergestellt und das E-Auto die perfekte Wahl für WienerInnen.“

Klima schützen und Geld sparen

Auch wenn es in der Anschaffung etwas teurer ist, spart man mit dem E-Auto langfristig Geld. Denn der Ökostrom, den man bei Wien Energie Ladestationen tankt, ist deutlich günstiger als fossile Treibstoffe. Mit dem E-Auto wird also nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geldbörserl geschont.

